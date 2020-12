Come anticipato da Notizie di Prato venerdì scorso ( LEGGI) , Nicola Ciolini è il nuovo presidente di Alia Servizi Ambientali.L'assemblea dei soci dell'azienda che gestisce i rifiuti in tutta l'area metropolitana, si è svolta stamani, 22 dicembre, e non ha avuto scollamenti o colpi di scena rispetto a quanto previsto. Per il nuovo mandato al Comune di Prato spettava la scelta del presidente e il sindaco Matteo Biffoni ha indicato l'ex consigliere regionale e ex assessore a Montemurlo, suo fedelissimo. Firenze ha nominato l'amministratore delegato che come detto è l'ex manager di Publiacqua Alberto Irace, nonché i consiglieri d'amministrazione Vanessa De Feo, ex assessore a Campi Bisenzio, in rappresentanza della Piana fiorentina, e l'avvocato Francesca Vignolini, unica conferma rispetto al cda uscente, considerata figura tecnica. A Empoli è toccata la vicepresidenza che sarà occupata da Claudio Toni, ex sindaco di Fucecchio.