Il pratese Federico Albini è il nuovo console onorario della Toscana per il Kazakhstan

Il conferimento delle credenziali diplomatiche è stato fatto dall'ambasciatore kazako in Italia durante una cena di gala

L'imprenditore pratese Federico Albini è stato nominato console onorario per Firenze e per la Toscana del Kazakhstan. L'investitura è avvenuta durante una cena di gala tenutasi all'hotel Villa dei Medici dove è stato inaugurato il Consolato onorario alla presenza dell'ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan In Italia, Yerbolat Sembayev, che ha conferito a Albini il mandato a ricoprire l'alto incarico, consegnando le credenziali diplomatiche.

Albini, imprenditore attivo nel settore dei trasporti e della logistica, managing director di Albini e Pitigliani Spa di Prato, presidente della sezione trasporti e logistica di Confindustria Toscana Nord ha ringraziato le numerose autorità in sala (fra le altre, il sottosegretario al ministero degli Esteri Giorgio Silli, il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, i presidenti di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi e di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini) e il pubblico presente, ricordando come il Kazakhstan sia un territorio immenso, ricco di materie prime, di uranio e carbone, partner commerciale e di investimenti per il nostro Paese. E' inoltre - aspetto fondamentale in questo particolare periodo storico - uno dei maggiori produttori di idrocarburi e tra i dieci maggiori esportatori di petrolio al mondo. Un paese che ambisce a crescere e ne ha tutte le potenzialità.

Albini, nel ricevere le credenziali diplomatiche che rendono effettivo il mandato, così lo commenta: "Accetto la carica di console onorario con spirito di servizio, tenendo sempre presenti le alte parole con cui Papa Francesco, nel suo recente viaggio in quella terra ha definito il Kazakhstan: Paese d’incontro, ponte fra l’Europa e l’Asia, anello di congiunzione tra Oriente e Occidente. Se ben coltivato, il rapporto fra i nostri popoli consentirà di crescere nel segno della pace, incrementando l'agenda di relazioni diplomatiche, commerciali e sociali; personalmente e con i miei collaboratori mi pongo fin da subito a disposizione dei tanti colleghi imprenditori toscani della manifattura, ma anche del turismo, del vivaismo e dei servizi che vorranno esplorare le opportunità di business fra il Kazakhstan e la nostra Toscana".

La sede del Consolato onorario si trova a Firenze, in Lungarno Vespucci, 58.