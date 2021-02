16.02.2021 h 17:48 commenti

Il Posto di polizia di piazza Duomo ospiterà la sede dei volontari dell'Anps

Stamani l'inaugurazione da parte del questore alla presenza di prefetto e sindaco. I volontari condivideranno gli spazi con gli agenti delle Volanti. Biffoni: "Un segnale importante di attenzione verso la città"

E' stata inaugurata questa mattina, 16 febbraio, al Posto di polizia Prato Centro in piazza Duomo la nuova sede Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato) all’interno della quale è incardinata l'organizzazione di volontariato impegnata in progetti di prossimità per la cittadinanza. E' stato il questore Giuseppe Cannizzaro ad inaugurare la struttura, alla presenza del prefetto Adriana Cogode e del sindaco Matteo Biffoni.

Il Posto di polizia “Prato Centro” rappresenta un importante punto di riferimento nel tessuto sociale del centro storico e da oggi si arricchisce dela presenza dei volontari dell'associazione. Naturalmente la postazione continuerà ad essere presenziato dai poliziotti delle Volanti.

Il prefetto ha espresso viva soddisfazione per la presenza nell’area del centro storico dei volontari dell’Anps. Soddisfazione espressa anche dal Sindaco: “E' un segnale importante di attenzione verso la città - dice Biffoni - e in particolare verso una parte del centro storico difficile, che negli anni ha visto semprealta l’attenzione delle istituzioni e attivi i residenti e i commercianti della zona per far vivere tutta l’area che dalla piazza va verso la stazione del Serraglio. Ringrazio il questore per la sensibilità verso un servizio di prossimità che rappresenta una concreta vicinanza delle forze dell’ordine ai cittadini”.