Il postino consegna la raccomandata quando il negozio è chiuso. Il titolare: "Così mi costringono a spostarmi"

La ricevuta di giacenza è stata lasciata all'Ottica Mannucci alle 15,10, cinquanta minuti prima dell'apertura, venerdì il proprietario dovrà andare all'ufficio postale di via Ariosto nonostante le raccomandazioni ad uscire il meno possibile

In tempo di coronavirus ogni spostamento e soprattutto le lunghe attese in fila sono da evitarsi, eppure Poste italiane non sembra tenere in conto queste prescrizioni, così questo pomeriggio 8 aprile alle 15,10 al negozio di Ottica Mannucci è stata lasciato un avviso di giacenza per una raccomandata, costringendo il titolate venerdì prossimo a recarsi all’ufficio postale di via Ariosto per ritirarla. “Da oltre 40 anni – spiega Alfredo Mannucci - il nostro orario di apertura la mattina è dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20, rispettato come si legge sui cartelli all’ingresso del negozio, anche in questo periodo. Consegnare una raccomandata 50 minuti prima dell’apertura lo trovo veramente assurdo e contro ogni logica di buon senso”.

Ad infastidire Mannucci è il fatto di doversi recare in posta dove i contagi, anche a causa delle numerose persone che quotidianamente la frequentano, sono potenzialmente più probabili. “Sono molto rispettoso delle regole stabilite dal Governo – spiega – e quindi cerco di limitare al massimo gli spostamenti, ma venerdì sarò costretto a fare un’eccezione, che sinceramente avrei evitato volentieri, anche perché in fila non sempre la gente mantiene le distanze di almeno un metro”.



