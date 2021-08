07.08.2021 h 07:24 commenti

Il pomodoro della Val di Bisenzio ‘Borsa di montone’ candidato a presidio Slow Food

Il prodotto di eccellenza è a rischio estinzione. Potrebbe diventare il terzo presidio dopo la mortadella di Prato e i fichi secchi di Carmignano

A suggellare l’operazione salvezza per il Borsa di montone, il pomodoro a rischio estinzione coltivato in Val di Bisenzio, è arrivata la decisione di candidare la varietà a presidio ufficiale Slow food. Ormai è cosa fatta e non resta che attendere la risposta della Commissione nazionale di Slow food. Le carte sono assolutamente in regola. Sì perché è una vera e propria mobilitazione comunitaria dei produttori locali, dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, insieme alla condotta Slow Food di Prato che ha portato al rilancio territoriale di questo singolarissimo prodotto. L’annuncio è stato dato nel corso dell’iniziativa che si è svolta alla Villa del Mulinaccio per celebrare l’avvio annuale della produzione, dai sindaci di Vaiano, Vernio e Cantagallo - Primo Bosi, Giovanni Morganti e Guglielmo Bongiorno - insieme a Luisa Peris, fiduciaria della condotta Slow Food di Prato. Veri protagonisti della serata i coltivatori come Francesco Elmi (Azienda agricola Il Meo), Niccolò Peruzzi (Podere Casalbosco), Emilio La Corte (Azienda Agricola Corte del Maglio). Il ruolo ufficiale di coltivatori custodi è affidato a Simone Rossini (Agriturismo Selvapiana) ed Emilio La Corte, che hanno consegnato il seme anche per la banca del germoplasma e per la coltivazione nell’azienda agricola della Regione di Alberese. La candidatura è già stata presentata e il Borsa di montone - come ha spiegato Peris - potrebbe diventare il terzo presidio dopo la mortadella di Prato e i fichi secchi di Carmignano. Intanto in tutta la Vallata quest’anno la produzione è pressoché raddoppiata: sono infatti oltre tremila gli esemplari che stanno producendo i primi pomodori, La serata dedicata al Borsa di montone è stata una preziosa occasione – come hanno sottolineato gli organizzatori – per valorizzare il territorio e i prodotti della Vallata: dal formaggio prodotto in Calvana ai tortelli di patate, dalla carne bovina Calvana, alla ricchissima produzione di biscotti fino all’olio del Frantoio di Vallata e al pane Gran Prato. Il maestro pasticcere Paolo Sacchetti come dessert estivo preparerà una gelatina di pomodoro.

