20.09.2021 h 19:21 commenti

Il polo scolastico di San Paolo trasformato in un campus eco friendly

Con un finanziamento di oltre un milione della Provincia verranno realizzati dei vialetti interni da percorrere in bici o a piedi che collegheranno le varie scuole. Previsti anche spazi verdi per la socialità. Intanto al Marconi inaugurate quattro pensiline coperte per le biciclette

Il polo scolastico di San Paolo diventerà un campus eco friendly: la Provincia ha stanziato 1 milione e 100 mila euro per la realizzazione della viabilità interna, che si percorrerà con vialetti interdetti alle macchine, per la piantumazione del verde e la realizzazione del parcheggio esterno lato via Galcianese. Partiranno i primi di ottobre, invece, i lavori per i posti macchina sul lato di via Dossetti, a carico del Comune, che potranno essere utilizzati dai residenti, dagli studenti e insegnanti e dagli atleti che frequenteranno le due palestre in fase di costruzione cofinanziate da Comune e Provincia. L'idea è di realizzare degli spazi verdi per la socializzazione dei ragazzi, che potranno muoversi all'interno del campus in modo ecologico. Il perimetro sarà delimitato dalle piante in modo da realizzare una vera e propria oasi verde.ll progetto è stato presentato, questa mattina 21 settembre, agli studenti del Marconi in occasione dell'inaugurazione di quattro pensiline per le biciclette e i monopattini. “L'istituto Marconi – ha spiegato l'assessore alla mobilità Flora Leoni – è una delle scuole dove c'è la maggiore concentrazione di biciclette così quando il preside ci ha chiesto di posizionare i parcheggi coperti per le bici lo abbiamo fatto volentieri. Anche nell'ottica del nuovo campus”.La passione per le due ruote, a partire dal dirigente scolastico Paolo Cipriani, ha contagiato un po' tutti proprio per questo è stata fatta la richiesta di postazioni all'interno della scuola coperte e soprattutto sicure. “Abbiamo una quarantina di posti a disposizione – ha commentato Cipriani – questo da una parte stimolerà l'utilizzo della bicicletta anche durante l'inverno, dall'altra rende il cortile delle scuola più ordinato. Fino ad oggi le bici erano lucchettate all'interno del cortile in ordine sparso”.