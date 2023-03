06.03.2023 h 10:51 commenti

Il pollaio modello di Montemurlo protagonista a “Uno Mattina” sugli schermi Rai

La trasmissione ha fatto tappa nell’allevamento avicolo allo stato brado della Felice Agricoltura dove ogni gallina ha a disposizione 30 metri quadrati di spazio tutto per sé

Le galline felici di Montemurlo portano l’anima agricola della città sulla Rai. Dopo i “Fatti Vostri”, lo scorso aprile, l’allevamento allo stato brado dell’azienda Felice Agricoltura è stato nuovamente protagonista di un divertente servizio sulla Rai, questa volta su “Uno Mattina”, andato in onda stamani lunedì 6 marzo, con la simpatica partecipazione dell’imprenditore ed allevatore Felice Curcetti dell’azienda Felice Agricoltura.



Il servizio, realizzato da Massimo Tosi e coordinato in collaborazione con Coldiretti, ha scomodato niente meno che la Diva Lollobrigida in una delle sequenze più celebri di “Amore, pane e fantasia” di Comencini del 1953 per lanciare la narrazione dal pollaio di “Villa Bassa”, nel cuore agricolo di Montemurlo, dove sono ospitate 250 delle 1.000 galline che l’azienda alleva per la produzione di uova biologiche destinate ai canali della vendita diretta e alla rete di mercati di Campagna Amica di Coldiretti.

Il pollaio felice di Montemurlo è diventato, anche televisivamente, un punto di riferimento dell’allevamento avicolo allo stato brado. Ogni gallina ha a disposizione 30 metri quadrati di spazio tutto per sé. Le galline appartengono tutte alla razza Isa braun, particolare razza che Felice ha imparato a conoscere ed apprezzare allevando polli ornamentali che sono sempre stata la sua grande passione. E’ la razza ovaiola più conosciuta al mondo. Sono piccole ma fanno uova grandi e molto saporite, da consumare fresche e per preparare ottimi dolci. Sono molto produttive soprattutto in primavera e in estate.

La troupe della Rai è stata accolta dal sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, dal vice sindaco, Giuseppe Forastiero, dall’assessore, Sara Tintori e da Amanda Ravagli, presidente della Filiera Corta di Montemurlo.