30.06.2021

Il Politeama diventa il primo polo formativo in Toscana per le discipline del teatro musicale

Insieme a Scuola del Teatro Musicale a partire da ottobre saranno organizzati corsi di alta formazione riconosciuti dal ministero: si insegnerà una nuova disciplina che unisce danza, canto e recitazione

Il Politeama sarà il primo polo formativo per le discipline del teatro musicale in Toscana grazie ad un accordo con Stm – Scuola del Teatro Musicale, riconosciuta come istituzione Afam (alta formazione artistica, musicale e coreutica) dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Un percorso che nasce dall'esperienza di Arteinscena ma è proiettato verso un' offerta formativa più ampia che debutterà a ottobre.“ Questo è tempo di “alleanze” in tutti i settori – ha spiegatopresidente del Politeama - Ormai si fa fatica a distinguere fra generi e linguaggi dello spettacolo dal vivo. La contemporaneità parla multidisciplinare, si nutre di una nuova disciplina che non è né la danza né il canto né la recitazione ma tutto insieme. In Italia c’erano già esperienze importanti di questo tipo. In Toscana mancava una realtà nella formazione del teatro musicale di questo livello”.Il nuovo polo formativo di Prato potrà avvalersi di un piano di studi altamente qualificato e di insegnanti eccellenti, reclutati attraverso un bando di selezione nazionale che scadrà venerdì 16 luglioÈ sempre stupendo aprire un nuovo percorso di formazione per i giovani – ha commentato, direttore artistico di Stm . È una grande sfida, una responsabilità. Il teatro è un luogo non solo di professionisti che hanno competenze, ma anche luogo di formazione fra cittadini. È luogo di inclusione per eccellenza".Tre attività per tre fasce di utenza diverse. Piccoli artisti crescono negli spazi del Politeama: dal 4 ottobre 2021 al 31 maggio 2022 si svolgeranno due corsi open per bambini e ragazzi, con cadenza bisettimanale, e un corso preaccademico con cadenza bimensile, che fornirà a giovani talenti le competenze per accedere al corso triennale per attori del Teatro Musicale, riconosciuto dal Ministero, che rilascia il diploma accademico di primo livello, equivalente a laurea.Il corso open primavera si rivolge ai bambini dai 5 ai 14 anni (scuola primaria e secondaria di primo grado), mentre il Corso Open Estate è aperto ai ragazzi che frequentano le superiori e ai giovani adulti. Il Corso Preaccademico, al quale si può accedere dai 16 anni in su, non richiede strettamente una preparazione pregressa ma è consigliata una predisposizione alle discipline del musical.Per far conoscere e presentare le attività dei corsi “primavera” ed “estate” Politeama e Stm organizzeranno negli spazi di via Garibaldi un pomeriggio di Open Day, sabato 11 settembre, dalle 18 alle 19."Anche durante il periodo di chiusura - ha ricordatoassessore alla cultura - il Politeama è sempre stato un luogo di progettazione. C'è un lavoro che va in parallelo. Mentre si rilancia il percorso formativo, s'intraprende il percorso di trasformazione in Fondazione, si progetta la nuova stagione e si strutturano nuove collaborazioni”.