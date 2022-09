29.09.2022 h 07:49 commenti

Il Politeama deve restituire alla Provincia 45mila euro, ecco perché

Per la legge Delrio, l'ente non ha più competenza in materia culturale e quindi nel nuovo assetto di Fondazione non sarà più presente come socio fondatore. Il debito verrà estinto in 5 anni con rate da 9mila euro ciascuna



L'uscita dalla Spa è un percorso iniziato nel 2018, dopo che la legge Delrio ha tolto la competenza in materia culturale alle Province e si è concretizzata ora, alla soglia del passaggio a Fondazione previsto nelle prossime settimane, appena il consiglio comunale (il Comune resta socio) darà via libera alla trasformazione. Il ruolo della Provincia è un problema che si era già posto quando il Cda del teatro è stato chiamato a eleggere il nuovo presidente, dopo la morte di Betti nel 2020, e la Provincia aveva "scoperto" di non avere nominato un suo consigliere.

Il debito verrà estinto in 5 anni con tranche da 9mila euro ciascuna. “E' un atto dovuto – ha spiegato il presidente della Provincia Francesco Puggelli - non abbiamo titolo a restare come soci fondatori. Il futuro è tutto da scrivere, va trovata una formula di accompagnamento visto che il Politeama lavora molto con le scuole e la Provincia in questo ambito ha competenza. Si potrebbe, ad esempio, pensare a un ruolo di socio onorario”. Sicuramente i finanziamenti da parte dell'Ente sono finiti, da anni, e il debito va estinto.

