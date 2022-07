24.07.2022 h 19:37 commenti

Il Politeama ammesso ai finanziamenti del Fondo unico dello spettacolo

Il teatro pratese, per la prima volta, rientra nei parametri imposti dal Ministero, con il cartellone della prossima stagione ha ottenuto un alto punteggio,Non è ancora nota l’entità del finanziamento suddiviso su più tranche

Dopo il finanziamento per l’efficientamento energetico con i fondi Pnrr (400mila euro), il Politeama porta a casa un altro successo: entra nel circuito del Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2022-2024, arrivando fra i primi nella graduatoria nazionale degli organismi di programmazione culturale su una trentina di domande arrivate al Ministero di cui dieci approvate. Il Politeama ha superato la prova della commissione prosa ricevendo un alto punteggio (13,60), frutto di una serie di parametri fra cui la qualità degli artisti e delle compagnie come quelle che saranno ospitate nel corso della nuova stagione. Non è ancora nota l’entità del finanziamento suddiviso su più tranche, ma di sicuro l’accesso al Fus scrive una pagina di storia nuova per il teatro pratese. Segno che è stata promossa la sfida di puntare su una programmazione colta e popolare come quella presentata il 7 luglio per la stagione 2022/2023, dal titolo d’ispirazione proustiana Il tempo ritrovato: in cartellone 22 titoli di prosa e danza, jazz e poesia, tanti appuntamenti con il teatro bambini e ragazzi (venduti già oltre 200 abbonamenti).

"Per la prima volta il Politeama ottiene il riconoscimento del Ministero beneficiando del Fus – sottolinea la presidente Beatrice Magnolfi - Un riconoscimento che è una conferma della strada di qualità multidisciplinare intrapresa per rinnovare la nostra programmazione, un risultato straordinario che premia l’impegno del nostro staff".



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus