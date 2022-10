10.10.2022 h 17:18 commenti

Il Pnrr porta in provincia di Prato 150 milioni di euro per oltre 100 progetti

Il punto sugli interventi già finanziati è stato fatto stamani dal presidente della Regione Eugenio Giani che ha scelto il territorio laniero per far partire il tour tra le dieci province toscane per verificare il cronoprogramma degli interventi

(e.b.)

Il Pnrr porta in provincia di Prato oltre 150 milioni di euro per realizzare più di 100 progetti. Numeri importanti che potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi se i bandi ancora in corso premieranno il territorio laniero. Il punto sulle risorse europee in campo è stato fatto stamani a palazzo Buonamici dal presidente della Regione Eugenio Giani che ha scelto Prato per iniziare il suo tour nelle dieci province toscane, utile per verificare il cronoprogramma degli interventi.Accompagnato dai suoi assessori Stefano Baccelli, Stefano Ciuoffo e Leonardo Marras, Giani ha sottolineato l'importanza di questi fondi per creare sviluppo e migliorare il territorio e i suoi servizi, e si è impegnato a confrontarsi con il governo sulla nota dolente dei costi lievitati dei progetti a causa del rincaro delle materie prime.Nel dettaglio. Ammontano a oltre 50 milioni di euro i progetti che saranno realizzati dal Comune di Prato o dalle proprie partecipate, tra Ciclovia del Sole (2 milioni per il tratto pratese) ed elettrica (8 milioni), la piscina olimpionica di Iolo (6,5 milioni), campi da calcio e da rugby, la palestra di via Roma, la riqualificazione di Officina Giovani, di Santa Caterina e della Gualchiera di Coiano (22 milioni di euro totali). Risorse a cui si aggiunge il progetto privato su villa del Palco (2 milioni di euro)Altri progetti su cui il Comune di Prato è in attesa di risposte sono l'hub del tessile (3,5 milioni), la demolizione e ricostruzione della scuola media Pier Cironi (13 milioni), l'essiccatore fanghi di Gida (8 milioni) e la riqualificazione del Castello dell'Imperatore (600mila euro). "Adesso la priorità assoluta data ai nostri uffici è fare presto. - afferma il sindaco Biffoni - La scadenza del 2026 è vicina e non possiamo perdere questa sfida rendere la nostra città più moderna e bella".Il comparto salute ha oltre 27 milioni di euro di risorse europee da investire per sei tra case e ospedali di comunità e due centri operativi territoriali. Le case di comunità saranno realizzate a Poggio a Caiano, Vaiano, Montemurlo e Prato centro (ex anatomia patologica al Med). Gli ospedali di comunità saranno il Pegaso 1 al Creaf e l'ex palazzina delle malattie infettive al Misericordia e dolce (in questo caso è un adeguamento).La Provincia di Prato ha ottenuto oltre 12 milioni di euro per le scuole superiori ed è il primo ente in Toscana ad appaltare un progetto su questo settore – si tratta dell'ampliamento del liceo Copernico - finanziato con fondi Pnrr. Gli altri due interventi finanziati riguardano l'ecoscuola al polo di via Galcianese e la riqualificazione e adeguamento sismico del Dagomari."Certo – afferma Francesco Puggelli, presidente della Provincia - i problemi non mancano, penso al rincaro dei prezzi, alla crisi energetica, ad una burocrazia che non facilita le grandi opere. Ma questi problemi devono essere superati, insieme, insieme ad Upi, insieme alla Regione Toscana, insieme ai sindaci perché i nostri territori non devono restare strozzati dalle criticità ma essere accompagnati dalle istituzioni in uno sviluppo basato sulle reali necessità della comunità, uno sviluppo sostenibile, virtuoso e all’avanguardia. Per questo obiettivo è particolarmente strategico il ruolo di coordinamento delle Provincia come casa dei Comuni per guidare e sostenete i Comuni più piccoli che difficilmente da soli avrebbero le risorse necessarie a cogliere tutte le opportunità dei fondi nazionali”.Nel conto totale troviamo anche gli 800mila euro per il miglioramento dell'efficienza energetica della Villa medicea di Poggio a Caiano, Comune che beneficerà di questi fondi per interventi di messa in sicurezza idraulica del rio Montiloni e la sistemazione di via Mastrigalla. Sempre in provincia, oltre alle case di comunità di Vaiano e di Montemurlo, in quest'ultimo comune troviamo la scuola d'infanzia Morecci e la trasformazione dell'ex fabbrica rossa in un teatro e nuovi servizi.Altri progetti riguardano la digitalizzazione delle scuole di ogni ordine e grado.