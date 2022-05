03.05.2022 h 12:28 commenti

Il Pnrr porta a Prato otto nuove strutture sanitarie, via alla progettazione

L'elenco è stato pubblicato dall'Asl Toscana centro tra i sessanta che realizzerà in tutto il territorio di competenza

Quattro case di comunità, due ospedali di comunità e altrettanti centri operativi territoriali. Sono gli otto interventi che saranno realizzati nel pratese dall'Asl Toscana centro con i fondi Pnrr per rafforzare la risposta sanitaria territoriale.

L'elenco è stato appena pubblicato dall'azienda e gli uffici tecnici sono già in moto per affidare le progettazioni. La tabella di marcia infatti è serratissima perchè gli interventi vanno rendicontati entro il 2026.

Partiamo dalle case di comunità che in sostanza sono un'evoluzione delle case della salute. E' prevista una presenza medica 24 ore al giorno sette giorni su sette, specialisti, assistente sociale e diagnostica leggera. Saranno realizzate a Poggio a Caiano, Vaiano, Montemurlo e Prato centro. Nei primi due casi si tratta di un ampliamento dei distretti già esistente per portarli alla superficie minima richiesta che è di 800 metri quadrati. Quella di Montemurlo sarà di mille metri quadrati e sarà costruita ex novo sul terreno comunale davanti alla Coop (l'attuale distretto è in affitto e sarà dismesso). La casa di comunità Prato centro sarà realizzata dentro il Misericordia e dolce, al posto dei locali di Anatomia patologica che sarà abbattuta per far posto a un edificio più piccolo, di circa mille metri quadrati.

Passiamo agli ospedali di comunità. Si tratta di strutture sanitarie di cure intermedie, destinate a ricoveri brevi per pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica.

Il primo, come è noto, sarà realizzato al Creaf, nel Pegaso 1 che ha appena chiuso la struttura Covid proprio per prepararsi all'intervento che lo renderà accreditabile. I venti letti previsti saranno sistemati al primo piano mentre a quello terreno dovrebbe essere sistemata la fisioterapia con palestra. Il secondo ospedale di comunità di fatto esiste già: è l'ex palazzina delle malattie infettive al Misericordia e dolce che al primo e secondo piano ospita 24 letti di cure intermedie ciascuno. Con i fondi del Pnrr il secondo piano sarà trasformato in ospedale di comunità e dunque i letti scenderanno a 20, numero standard per questa tipologia di struttura sanitaria.

Il piano Pnrr per Prato prevede anche due centri operativi territoriali (cot), nuovo sistema per coordinare gli interventi di presa in carico del paziente dall'ospedale al territorio con gestione infermieristica. Il ministero ne impone uno ogni 100mila abitanti e dunque a Prato ne toccano due. Uno sarà inserita al Giovannini e uno a pochissima distanza, ossia al vecchio ospedale.

Come si vede, gli interventi che riguardano la città, sono concentrati nell'area Centro-Ovest e in particolare tra il Misericordia e Dolce e il Santo Stefano. In questa direttrice, a pochi chilometri di distanza, lasciamo il blocco Giovannini ex Med per incontrare il Pegaso al Creaf, il futuro distretto-Casa della Salute di San Paolo (finanziato dallo Stato con ex articolo 20) e il Santo Stefano che presto sarà ampliato con una nuova palazzina da 110 posti letto (anch'essa finanziata da fondi ex articolo 20 e Cipe).

