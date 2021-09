29.09.2021 h 18:14 commenti

Il Pin promuove un corso gratuito per addetto alla tessitura e alla filatura

Domani la presentazione del progetto "Penelope", nato anche su richiesta delle imprese del distretto che faticano a trovare manodopera specializzata. L'obiettivo è formare 12 persone da avviare poi ad un percorso lavorativo

.

Tutte le informazioni, il bando ed i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito internet www.pin.unifi.it/penelope