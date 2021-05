12.05.2021 h 11:49 commenti

Il Pin "adotta" i robottini comunali per una doppia sperimentazione. Curcio attacca: "Da 778 giorni aspettano di essere usati"

Firmata la convenzione di affido con il Comune, ora si aspetta quella con la scuola di Sant'Anna e l'Università di Firenze per sviluppare due progetti legati al 5G e alla nuova tecnologia LiFi

Il Pin adotta i robottini del Comune per aggiornarli con nuove tecnologie legate al 5G e al LiFi, la tecnologia WI Fi che trasmette i dati utilizzando l'illuminazione a led.

L'amministrazione ha firmato la convenzione di custodia con il Polo universitario che, a sua volta sta aspettando di sottoscrivere quella con l'Università di Sant'Anna e di Firenze che sono i proprietari dei robot. “La nostra idea – spiega Enrico Benchelli direttore del Pin – è di utilizzarli all'interno dei laboratori di informatica ed elettronica per aggiungere accessori e nuove funzioni. E' una fase di sperimentazione che al termine produrrà dei risultati che sottoporremo all'amministrazione comunale”.

L'ambito della sperimentazione va dal collegare i due robot con la rete 5G in modo da poter scattare immagini di alta qualità, utilizzabili ad esempio nel campo della sicurezza, ma anche dotandoli di particolari sensori per distinguere se ci sono assembramenti o movimenti sospetti. Per quanto riguarda la LiFi, i robot, opportunamente modificati, possono sfruttare la luce a led ad esempio dei lampioni, per connettersi e inviare dati anche in assenza di rete.

Intanto, però, non si placa la polemica politica sul mancato utilizzo dei robottini: "E' politicamente inaccettabile – spiega il consigliere della Lega Marco Curcio che ha da sempre seguito la vicenda - che si susseguono nuove promesse e ulteriori rinvii. Ogni impiego annunciato è stato puntualmente disatteso e sono già passati 778 giorni dalla loro presentazione e non è ancora stata trovata una loro funzione. Il Comune faccia bene i suoi conti perchè i pratesi hanno già pagato un conto troppo alto".

