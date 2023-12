27.12.2023 h 16:39 commenti

Il picco nell'influenza sotto le feste ha fatto il tutto esaurito al pronto soccorso

Ancora oggi si registrano accessi in numero superiore del 20-30% allo standard già alto del Santo Stefano. Il medico: "L'influenza sta creando più problemi del Covid, soprattutto nelle persone anziane"

Il picco dell'influenza, collegato ai casi Covid, sta mettendo a dura prova la capacità di resistenza del Pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato, dove ancora oggi si viaggia a pieno regime con punte di un centinaio di pazienti trattati contemporaneamente. "Siamo su un 20-30% di accessi giornalieri sopra la media già alta del Santo Stefano - spiega il dottor Gianfranco Giannasi, direttore dell'Area emergenza urgenza dell'Asl Toscana Centro -. I tre giorni di festa, con l'assenza dei medici di medicina generale, quest'anno ha coinciso con il picco dell'influenza. Bisogna poi considerare che, dopo gli anni del Covid, questa è la prima vera e propria ondata influenzale completa".

Dal 23 dicembre, quindi, il pronto soccorso ha fatto registrare il tutto esaurito con pazienti sistemati anche sulle barelle nei corridoi. "Il lavoro è tanto - prosegue Giannasi -, ma finora riusciamo a reggere bene l'urto. Certo che se questi ritmi dovrebbero proseguire per altri giorni, allora potremmo andare in difficoltà". Anche perché i reparti non riuscirebbero a farsi carico dei ricoveri.

Chi si sta presentando al pronto soccorso con sintomi influenzali sono soprattutto persone anziane con complicanze a livello respiratorio. E anche tra chi viene ricoverato la maggioranza è a causa dell'influenza e non del Covid, che al momento dà meno problemi.