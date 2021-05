10.05.2021 h 15:37 commenti

Il picchetto dei Si Cobas alla Texprint blocca il camion sbagliato. Il titolare della Mc dove era diretto il mezzo: "Siamo esasperati"

L'episodio è successo venerdì scorso ed è stata presentata denuncia. L'uomo impaurito ha chiamato la sua azienda in Romania che ha avvertito l'azienda produttrice di infissi. L'equivoco è stato chiarito e dopo quasi mezz'ora il mezzo ha potuto entrare nei cancelli

Per quasi mezz'ora un camionista rumeno che doveva scaricare della merce alla Mc, azienda di infissi di via Sabadell, è stato accerchiato dal picchetto permanente del sindacato Si Cobas e dagli ex dipendenti della Texprint che ha sede nella stessa via. L'autista parlava poco l'italiano e non riusciva a spiegarsi, finché non ha chiamato la sede in Romania che ha avvertito l'azienda pratese e l'equivoco è stato risolto. Il camion è stato fatto passare, anche se ci sono stati alcuni tafferugli, in particolare un uomo del picchetto sosteneva di essere stato urtato dal mezzo.

A raccontare l'episodio, che è avvenuto lo scorso venerdì 7 maggio, è Alessio Cinci titolare di Mc . “Abbiamo fatto denuncia a carabinieri e polizia – spiega – ma nulla è cambiato. I nostri fornitori vengono scambiati per quelli della stamperia e quindi bloccati. Una situazione insostenibile, anche dal punto di vista dell' immagine. Senza considerare che in prossimità del presidio vengono rotte bottiglie di vetro e abbandonata la spazzatura, così per entrare in azienda ogni mattina dobbiamo driblare cocci e immondizia”

Intanto continua la protesta dei dipendenti della Texprint, ogni mattina dalle 9 alle 10, davanti al tribunale per chiedere alle autorità di intervenire e sciogliere il picchetto dei Si Cobas.



Edizioni locali collegate: Prato

