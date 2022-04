19.04.2022 h 10:46 commenti

Il piazzale della ex fabbrica è diventato una discarica, proteste a Comeana

Presenti molti rifiuti speciali. Una residente: "Problema segnalato da tempo ma nessuno interviene". Il Comune: "E' un'area privata, abbiamo già sollecitato la proprietà a provvedere alla pulizia"

E' composto soprattutto da rifiuti speciali il cumulo di immondizia che da tempo si è formato nel piazzale attorno all'ex fabbrica Goti lungo via Poggiorsoli, nei pressi di Comeana. A segnalarlo alla nostra redazione è una lettrice che ha contattato più volte anche il Comune di Carmignano: "Il problema c'è da prima del Covid. - afferma - In attesa di un intervento, la roba si accumula, le foto trappole non vengono messe e la gente continua a buttarci le schifezze".

L'area, così come il grande complesso industriale, è privata. L'assessore all'Ambiente, Federico Migaldi, assicura che il problema è all'attenzione dell'amministrazione comunale e probabilmente, a breve sarà risolto: "Nelle scorse settimane abbiamo effettuato un sopralluogo con la polizia municipale e poi scritto alla proprietà affinchè si attivi per rimuovere e smaltire i rifiuti. Hanno la responsabilità di quanto avviene nella loro area. Non importa se la discarica è frutto di abbandoni dall'esterno o dall'interno. E' la proprietà che deve provvedere a rendere accessibile l'area solo a chi ne ha diritto. Ci risulta comunque che i proprietari si stiano muovendo. Se entro poche settimane non vedremo effetti concreti, saremo costretti a emettere un'ordinanza che imponga alla proprietà l'eliminazione della discarica. Da parte nostra il monitoraggio della situazione è costante".