Il piano assunzioni del Comune per il 2018: entro l'anno ventiquattro nuovi dipendenti

Tra le figure richieste un funzionario progettista, un tecnico, dodici agenti della municipale, dieci ausiliari del traffico, assistenti sociali e maestre. Attualmente l'organico è composto da 929 dipendenti

Sono almeno ventiquattro le assunzioni che il Comune effettuerà nel 2018, attingendo dalle graduatorie già esistenti: un funzionario progettista, un tecnico, dodici agenti della municipale e dieci ausiliari del traffico che, però, avranno un contratto a tempo determinato.

“Oltre a queste figure – ha spiegato Benedetta Squittieri assessore al personale - assumeremo anche altri agenti della Municipale, assistenti sociali, tecnici e maestre. Non siamo ancora in grado di quantificare il numero perché abbiamo il vincolo di non superare il 75% della spesa dei pensionamenti”. Il budget per il personale, comunque, non verrà appesantito e non sono previsti nuovi concorsi”. Nonostante tra il 2016 e il 2017 siano state assunte 104 persone (54 nel 2016, 36 nel 2017 a cui sia aggiunge un funzionario tecnico, sei dipendenti della Provincia e sette per mobilità), l’organico del Comune di Prato resta sottostimato; il numero ideale di dipendenti dovrebbe essere di 1230, contro gli attuali 929. La spesa complessiva per il personale lo scorso anno è stata di 36 milioni, mentre l’età media degli assunti è di 50 anni. La Regione Toscana ha rifinanziato, per tutto il 2018, l’operazione Tabula Rasa che prevede controlli nelle aziende da parte della squadra interforze. I sei agenti sono quindi stati riconfermati, almeno fino ad aprile, quando non sarà più possibile rinnovare il contratto per la quarta volta.

“Con una cronica carenza di personale – ha sottolineato Squittieri- riusciamo a dare , comunque, un servizio di qualità ai nostri cittadini, grazie soprattutto ad una riorganizzazione interna dei dirigenti, che da quest’anno sono 17 visto che Filippo Foti è ritornato in servizio a Prato dopo un distaccamento di due anni a Firenze”.

Il rientro del dirigente è stata l’occasione anche per una nuova ridistribuzione degli incarichi che verrà formalizzata a marzo in concomitanza con l’approvazione del bilancio preventivo. Il 5 febbraio, invece, arriva il nuovo segretario generale a cui saranno affidati nuovi compiti rispetto a quelli svolti dal suo predecessore: “In particolare - precisa Squittieri - gli verranno affidati obbiettivi legati all’efficienza della macchina comunale, il controllo dei grandi progetti e il monitoraggio delle opere pubbliche”.



