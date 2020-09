09.09.2020 h 11:17 commenti

Il pianista Remo Anzovino in concerto nel chiostro di San Domenico

Appuntamento giovedì 10. Il musicista è considerato tra i migliori talenti in circolazione. Ha composto musiche per più di 30 film che lo hanno portato all'attenzione dei principali festival internazionali

Tutto pronto per il concerto di Remo Anzovino, giovedì 10 settembre, alle 21.30. nel chiostro di San Domenico. Considerato dalla critica e dal pubblico uno dei più originali compositori e pianisti in circolazione, nonché il nuovo vero erede della grande tradizione italiana nella musica da film, celebrato con il “Nastro D'Argento 2019 - Menzione Speciale Musica dell'Arte”, Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica strumentale (oltre 7 milioni di streams solo su Spotify).

Ha esordito agli inizi del Duemila componendo le musiche per i maggiori capolavori del cinema muto (più di trenta pellicole), collaborando con le più prestigiose cineteche e partecipando con colonne sonore di sua composizione ai principali festival e rassegne internazionali.

Ha all'attivo cinque album registrati in studio: l'ultimo “Nocturne”, pubblicato per Sony Classical / Sony Masterworks, è stato registrato e prodotto tra Tokyo, Londra, Parigi e New York. Ha all'attivo anche un disco dal vivo registrato all'Auditorium Parco della Musica di Roma, due progetti speciali dedicati a Pasolini e a Muhammad Ali e negli ultimi anni è stato molto prolifico in ambito cinematografico realizzando le colonne sonore di cinque straordinari film per la serie "La Grande Arte al Cinema" (da Vincent Van Gogh a Frida Kahlo, passando per Picasso, Monet e Gauguin) che gli sono valsi il Nastro D'Argento 2019 e che lo scorso dicembre sono stati pubblicati in tutto il mondo da Sony Classical in un box set celebrativo intitolato "Art Film Music".

Le sue musiche sono state anche utilizzate da importanti brand commerciali per le proprie campagne pubblicitarie e da trasmissioni televisive nazionali.

Nella carriera di Anzovino quattro album registrati in studio e un live, “Vivo”, antologia che contiene, in versione completamente rivisitata e riarrangiata, 14 tra i migliori brani della carriera di Anzovino e due meravigliosi inediti: “Afrodite”, l'ammaliante piano solo che apre l'album e l'irresistibile marcetta “No smile (Buster Keaton)”, autentica dichiarazione d'amore di Anzovino per l'attore e regista statunitense. Numerose sono le collaborazioni di grande trasversalità: da Franz Di Cioccio (PFM) e Simone Cristicchi a Gino Paoli; da Enzo Pietropaoli a Gabriele Mirabassi a Francesco Bearzatti; da Vincenzo Vasi a Dj Aladin, Dargen D’Amico e Roberto Dellera (Afterhours) all’opening track del disco tributo in italiano a Cesaria Evora.

Ora Remo Anzovino è pronto a continuare il viaggio dell'immaginazione dal vivo, che il pubblico potrà vivere dal vero, a bordo del suo pianoforte, in un concerto che è una esperienza emozionale irripetibile e mai come ora capace di rendersi collettiva.

Ingresso 15 euro, biglietti su ticketOne.

Edizioni locali collegate: Prato

