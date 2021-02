04.02.2021 h 15:43 commenti

Il peso della pandemia sull'occupazione femminile: a Prato nel 2020 persi 1.869 posti di lavoro

I settori che hanno pagato il prezzo più alto sono le confezioni e i servizi. L'allarme lanciato da Cgil che denuncia anche un maggior ricorso alla cassa interazione Covid per le donne

Le donne, anche a Prato, sono quelle che in termini occupazionali hanno pagato il prezzo più alto a causa della pandemia: nel 2020 sono 1.869 le lavoratrici che hanno perso il lavoro, 627 nelle confezioni e 1.242 nei servizi. L’allarme arriva dalla Cgil di Prato che torna a chiedere interventi mirati: “Occorrono – spiega Lorenzo Pancini segretario generale Cgil Prato - misure urgenti per sostenere l’occupazione, i redditi, per proteggere le fasce del mercato del lavoro, donne e giovani che sono le meno tutelate. Ribadiamo le nostre idee: cambiare il sistema economico, produttivo e sociale con i progetti da presentare al cospetto del Next Generation Eu, con azioni di sostegno all’occupazione femminile, alla formazione ed alla riqualificazione professionale, al ricambio generazionale”.

L’emergenza sanitaria ha anche evidenziato altri aspetti: un utilizzo maggiore della cassa integrazione Covid per le donne pari al 54,8% (luglio 2020-Osservatorio pandemico) rispetto a quella dei colleghi, salari più bassi e un maggior numero di contagi sul posto di lavoro, e quindi classificati come infortuni. Secondo Inal, infatti, a Prato nel 2020 sono stati 771 i casi denunciati di cui 537 (75,5%) sono donne. Prato è la seconda provincia per contagi con il 9,9%dei positivi, mentre in tutta la Regione sono stati 7.177, con un’incidenza percentuale del 5,5% sul totale italiano di 131.090 casi. ”Al netto del settore sanitario – spiega Manuela Marigolli della segreteria Cgil – dove si è registrata la maggioranza degli infortuni da Covid, i dati che emergono ci fanno dire che i contagi interessano anche le confezioni e i servizi che devono diventare settori prioritari per la campagna vaccinale, inoltre chiediamo che vengano verificati i protocolli sulla sicurezza. A livello locale chiederemo al Dipartimento della prevenzione della Asl di riattivare i tavoli di confronto istituiti con l’accordo quadro dell’aprile 2018 di riattivare e alla verifica dei protocolli sulla sicurezza”.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus