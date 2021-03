24.03.2021 h 15:26 commenti

Il percorso per Casa Bastone sommerso dai rifiuti, appello agli escursionisti: "Rispettate l'ambiente"

La denuncia dell’associazione Acquerino Cantagallo che gestisce l'area. Da quando la Calvana è diventata meta di tante gite domenicali, l'immondizia abbandonata lungo la strada è triplicata. Anche il parcheggio selvaggio crea problemi per le eventuali operazioni di soccorso

La via di Pollicino, non fatta di sassi ma di rifiuti, da Bifolchi fino a Casa Bastone da quando la Calvana è diventata un luogo molto frequentato, durante il fine settimana si accumulano sacchi con piatti di plastica, resti di cibo e altri rifiuti che vengono abbandonati. A lanciare l’allarme l’associazione Acquerino Cantagallo che gestisce Casa Bastone: “Chiunque venga da noi – spiega il presidente Daniele Mengoni – è il benvenuto e con lui il rispetto dell’ambiente e l’educazione. Troviamo sacchi appesi agli alberi, oppure lasciati davanti ai nostri bidoni. Ricordo a tutti che qui non arrivano macchine e, quindi, la sera dobbiamo caricarci sulle spalle sacchi neri colmi di immondizia”.Anche salendo verso la Retaia e alla Croce la situazione non cambia e qui diventa ancora più difficile ripulire : “Qui si trovano bicchieri, posate, carte di cioccolato, bottiglie di acqua, lattine sparse ovunque - continua il presidente - ma se si è portato il pranzo al sacco all’andata, che tra l’altro pesava di più, perché non si riesce a fare altrettanto al ritorno, tra l’altro si è in discesa e con uno zaino più leggero?”.Non solo immondizia; lo scorso inverno sono stati segnalati 12 quintali di rifiuti ingombranti dai motorini agli scarti edili, sparsi sulla strada dei Cento Pini. A tutto questo si aggiunge anche un problema del parcheggio selvaggio, che la domenica blocca completamente la strada che dai Cappuccini arriva a Bifolchi. “E’ l’unica viabilità a disposizione dei mezzi di soccorso – continua Mengoni – se si parcheggia da entrambi i lati, o peggio davanti all’ inizio del sentiero si ostacolano le eventuali operazioni di salvataggio. Fino ad oggi, per fortuna non è successo niente, ma non si può sempre confidare nella buona sorte”. L’associazione ha preso in gestione Casa Bastone con l’intento di preservare un bene che altrimenti sarebbe andato in rovina. “Facciamo tanta fatica a tenere in ordine la casa e il prato davanti – spiega il presidente – sicuramente non servono altri rifiuti”.Alle proteste si unisce anche Nathalie Vieri, proprietaria della casa all’ inizio del sentiero: “La Calvana è di tutti e anche la strada per arrivare a Casa Bastone – spiega – ma proprio per questo ci vuole rispetto, non solo per la natura ma anche per le staccionate che delimitano il sentiero, gli arredi che si trovano lungo il percorso che sono il frutto del lavoro di tanti volontari e dei pochi residenti”.