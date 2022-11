17.11.2022 h 14:46 commenti

Il Pd presenta ufficialmente Simone Calamai come candidato ufficiale alla guida della Provincia

Il voto sarà il prossimo 26 novembre ed è riservato ai consiglieri comunali dei sette comuni pratesi. Stamani alla presentazione presenti tutti i sindaci con l'eccezione di Biffoni e Puggelli impegnati in altre iniziative

Il Pd ha ufficializzato, il percorso è stato travagliato come ampiamente raccontato nei giorni scorsi, la candidatura unitaria di Simone Calamai a presidente della Provincia alle votazioni che si terranno il prossimo 26 novembre.La presentazione questa mattina 17 novembre nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito a cui non erano presenti nè Matteo Biffoni nè Francesco Puggelli, che hanno ricoperto la carica nei due mandati precedenti. Entrambi assenti giustificati per precedenti impegni, ma di fatto l'agenda del segretario provinciale del Pd Marco Biagioni, non è stata modificata.Il mandato di Calamai sarà caratterizzato da una continuità con quello di Puggelli per quanto riguarda i progetti già finanziati, ma anche da un cambio di passo per la metodologia. "Al centro - ha sottolineato il futuro presidente della Provincia - l'ascolto delle richieste dei primi cittadini, per cui farò ricorso spesso allo strumento dell'assemblea dei sindaci, ma anche dei dirigenti scolastici, dell'Ufficio scolastico provinciale e dei cittadini, studenti compresi".Le competenze provinciali riguardano soprattutto la scuola superiore e le strade."Oltre a progettare edifici - ha spiegato Calamai - lavorerò anche sulla formazione: manca il ricambio generazionale per alcune figure fondamentali e, nonostante le competenze formative siano della Regione, mi adopererò per aprire un percorso all' interno del centro per l'impiego".Sul fronte della viabilità Calamai pensa a una cabina di regia provinciale per coordinare tutti gli interventi, in modo da evitare, come successo recentemente sulla Sp 325, di creare ingorghi facilmente evitabili".