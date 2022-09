27.09.2022 h 14:56 commenti

Il Pd pratese subito al lavoro dopo il tonfo nel voto per le Politiche

Il segretario Marco Biagioni ha convocato a stretto giro prima la segreteria poi l'assemblea provinciale. Appuntamenti che saranno preceduti da una consultazione con tutti i segretari di sezione e i coordinatori tematici

Passato lo choc per la Caporetto che ha travolto il Pd alle elezioni politiche di domenica scorsa con un risultato locale sotto media e molto pesante, il segretario provinciale Marco Biagioni riprende in mano le redini del partito per aprire la discussione interna sul responso delle urne ma anche per lanciare un percorso di confronto aperto sul Pd e sul centrosinistra. Riflessione richiesta da più parti a cominciare dal sindaco Matteo Biffoni. Per venerdì è convocata la segreteria mentre all'inizio della prossima settimana è prevista l'assemblea provinciale. In questi giorni, inoltre, Biagioni si consulterà e confronterà con tutti i segretari di sezione e i coordinatori tematici. “Da domani – ha scritto ieri sera in un post su Facebook – pieno impegno per garantire uno spazio di dialogo e confronto sugli sbagli e sulle responsabilità di ognuno di noi e sul progetto politico tutto che il Pd deve avere l'ambizione di costruire e rappresentare. E' urgente. Lo faremo con la nostra comunità e con tutto il popolo del centrosinistra”.