03.10.2018 h 10:57 commenti

Il Pd pratese si conferma a trazione renziana: Simona Bonafè fa il pieno di voti nelle sezioni

Domenica le votazioni per scegliere il nuovo segretario regionale, aperte a tutti i simpatizzanti. Nel voto delle sezioni quasi i due terzi delle preferenze sono andate alla eurodeputata



Salta agli occhi l'affluenza molto bassa. E' andato a votare solo un terzo degli iscritti (il 37,70%) e il fatto che il dato rispecchi la media regionale non dovrebbe consolare nessuno. Adesso sarà la volta delle elezioni aperte a tutti i simpatizzanti del Partito Democratico che saranno chiamati ai seggi aperti in sedi ancora da stabilire. Si conferma a trazione renziana il Pd di Prato, chiamato al voto per eleggere il nuovo segretario toscano domenica 14 ottobre, dalle 8 alle 20. Durante le votazioni nei circoli, che si sono tenute nei giorni scorsi, il 62,70% dei voti è infatti andato a favore della candidata Simona Bonafè, attuale parlamentare europeo, mentre il 37,30% è stato per Valerio Fabiani.

Per quanto riguarda le liste dei due candidati, a Prato saranno composte così. Per Simona Bonafè i candidati sono: Nicola Ciolini, Francesca Bolognesi, Matteo Biffoni, Giulia Anichini, Antonello Giacomelli, Antonella Baiano, Stefano Ciuoffo, Belinda Guazzini, Paolo Giusti, Benedetta Squittieri, Gabriele Grippo, Ilaria Santi, Ciro Becchimanzi, Monia Faltoni, Simone Mangani, Linda Pieragnoli, Andrea Meoni, Beatrice Becheri, Andrea Ghetti, Donatella Cicali, Renato Paoli, Maria Grazia Ciambellotti, Luca Bof, Fabiana Fabbri, Armando Gattai, Donatella Colao e Enzo Orefice. Per la mozione del candidato Valerio Fabiani, la lista è composta da: Marco Martini, Rossella De Masi, Edoardo Prestanti, Martina Guerrini, Guglielmo Bongiorno, Fabiola Ganucci, Sandro Malucchi, Roberta Roberti, Mario Malinconi, Chiara Lorenzini, Alberto Fanti, Paola Giugni, Marco Saccardi, Sandra Bolognesi, Daniele Pinai, Chiara Steri, Maurizio Piccioli, Gilda Fronzoni, Aldo Iacopino, Sandra Ottanelli, Fulvio Bardi, Maria Genise e Ettore Pontieri.