A Vaiano il Pd critica il suo sindaco per l'alluvione. La replica: "Intervento singolare"

In una nota pubblicata su Facebook, a firma della segretaria Roberta Roberti, si chiede all'amministrazione "concretezza e tempestività". Bosi si dichiara sorpreso dell'attacco sia per la sostanza sia per la forma con cui è stato espresso

Scintille fra il Pd di Vaiano e il suo sindaco Primo Bosi. La segretaria Roberta Roberti attacca il primo cittadino, con un comunicato inviato ai giornali e pubblicato su Facebook, sulla gestione del post alluvione chiedendo "concretezza e tempestività all'amministrazione", facendo riferimento, in modo particolare, alla gestione della zona di via Fratelli Rosselli .

Una frizione che Bosi fino ad ora non aveva percepito: "Trovo singolare - commenta - questa accusa sia nella sostanza, quanto mi sollecitano a fare è già concluso, sia nella forma visto che nessuno mi ha chiamato per chiedere informazioni sullo stato dei cantieri. Prendere un caffè insieme non è un reato".

Tutto è partito dalla richiesta del Pd della messa in sicurezza del torrente Trescelle e di riorganizzare la viabilità in via Rosselli dove i camion fanno fatica a girare. Nello specifico si chiede la realizzazione di una segnaletica per il percorso pedonale, con opportuna illuminazione notturna. "Lavori - spiega Bosi - che sono già terminati venerdì sera". Una presa di posizione da parte del Pd locale che potrebbe essere letta anche nella chiave della campagna elettorale: per Bosi, come per tutti gli amministratori dei comuni fino a 15mila abitanti, c'è la possibilità di fare il terzo mandato, ma la candidatura passa anche dalla segreteria del partito.

