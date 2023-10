16.10.2023 h 11:40 commenti

Il Pd di Vernio traccia il bilancio di fine mandato e lancia le nuove sfide

Il 21 ottobre alle 16 al circolo Arci i Partigiani si terrà l'assemblea aperta a iscritti e simpatizzanti dove il segretario comunale Pierluigi Amerini traccerà un bilancio del mandato del sindaco Giovanni Morganti, ma lancerà anche qualche proposta per l'appuntamento di primavera

l Pd di Vernio apre le danze in previsione della campagna elettorale per le elezioni amministrative della prossima primavera. Il 21 ottobre alle 16 al circolo Arci i Partigiani si terrà l'assemblea aperta a iscritti e simpatizzanti dove il segretario comunale Pierluigi Amerini traccerà un bilancio del mandato del sindaco Giovanni Morganti, ma lancerà anche qualche proposta per l'appuntamento di primavera. “Prima di parlare di nomi – spiega Amerini – abbiamo alcuni nodi da sciogliere, il primo è quello legato al terzo mandato che dovrebbe risolversi entro la fine del mese, il secondo quello della partita legata al ritorno dell'elezione diretta del del presidente della Provincia e infine su un percorso di ascolto che inizierà in autunno con i nostri elettori e non solo. Sicuramente credo che il lavoro spesso silenzioso ma sicuramente costruttivo di Morganti sia stato fondamentale per lo sviluppo del Comune. Tante le sfide affrontate, alcune ancora in corso come quelle dei cantieri del Pnrr. Siamo sempre stati presenti agli incontri in Regione e in Provincia. Certo abbiamo da chiudere la grossa partita del piano operativo che speriamo di approvare entro la fine della legislatura” . Se così non fosse il termine ultimo è ottobre 2024 per evitare che scatti la procedura delle norme salvaguardia. Prima dell'intervento di Amerini è previsto quello del segretario provinciale Marco Biagioni che tratterà temi di respiro nazionale e internazionale: dagli scenari di guerra al salario minimo



