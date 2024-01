29.01.2024 h 17:23 commenti

Il Pd di Vaiano sbarra la strada al suo sindaco: "No al terzo mandato"

In un comunicato la segretaria locale del partito lo dice chiaramente e ricorda il peso avuto al congresso per la vittoria di Elly Schlein, contraria al terzo mandato

(e.b.)

La strada verso una nuova candidatura del sindaco uscente di Vaiano, Primo Bosi, si fa ancora più in salita. Il suo partito, il Pd locale, dice no al terzo mandato. Lo fa attraverso il comunicato della segretaria comunale Roberta Roberti: “Ci avviciniamo alle amministrative e il governo di centrodestra introduce la questione del terzo mandato per i propri interessi elettorali: scelta che mira all’autoconservazione di carriere politiche, che non ha niente a che fare con la soluzione dei problemi dei cittadini e che cambia le carte in tavola a pochi mesi dalle elezioni amministrative”.Un attacco alle scelte del centrodestra che in realtà nasconde i dissidi interni con il sindaco Bosi. La parte successiva dell'intervento li rende manifesti e suona quasi come un monito per i vertici provinciali del partito: “Ricordo, qualora fosse necessario, - afferma Roberti - che la linea della nostra segretaria nazionale Elly Schlein esprime contrarietà al terzo mandato e aggiungo che Vaiano ha largamente contribuito ad eleggere Elly Schlein un anno fa, riportando una maggioranza schiacciante sia nel congresso di Circolo (il 10 febbraio 2023) che nelle primarie del successivo 26 febbraio”.Nel chiedere coerenza dunque il Pd di Vaiano sbarra la strada alla ricandidatura di Primo Bosi. Certo, va detto che nessuno può vietare al sindaco uscente di scendere in pista in proprio con una lista tutta sua, diversa e in concorrenza a quella del Pd.Una vera e propria spaccatura nel centrosinistra che potrebbe avvantaggiare il centrodestra e le altre liste. A proposito. La segretaria Pd, replica a Gualberto Seri della lista civica Vaianesi, oggi seduta all'opposizione, che in un articolo pubblicato venerdì da Notizie di Prato aveva accusato Roberti di aver cambiato idea sul comune unico della Val di Bisenzio per non avvantaggiare Bosi facendo perdere così al territorio molte risorse economiche. Lei non entra nel merito dell'accusa ma contrattacca: “Si tratta di polemiche strumentali che cercano di alzare un polverone su Vaiano, dove invece delle chiacchiere c’è bisogno di lavorare tanto e bene, con concretezza e tempestività”.