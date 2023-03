29.03.2023 h 17:35 commenti

Il Pd convoca gli "Stati generali del lavoro": già 150 gli iscritti ai sette tavoli tematici

L'iniziativa si terrà sabato prossimo al circolo di Iolo. Il responsabile del dipartimento lavoro Aksel Fazio: "Sarà un momento aperto di confronto con tutta la città"

Sono già oltre 150 gli iscritti sulla piattaforma e sette i tavoli per discutere di lavoro e sviluppo del territorio degli “Stati generali del lavoro”, lanciati dal Pd pratese che si terranno sabato 1° aprile al circolo. "Sarà un momento di confronto aperto a tutta la città – spiega il responsabile del dipartimento lavoro Aksel Fazio –. Dopo molto tempo, finalmente, riusciamo a mettere in campo una nuova iniziativa politica che prova ad uscire dalla dimensione esclusivamente elettoralistica in cui spesso il Pd viene confinato. Sabato sarà un grande momento di approfondimento in cui sono stati coinvolti molteplici soggetti: sindacati, categorie economiche, il terzo settore e il mondo della ricerca, chi lavora e chi fa impresa".

I tavoli verranno coordinati tutti da donne. Il primo guidato da Chiara Forastiero è quello sul «Lavoro etico e responsabile» con un focus su lotta allo sfruttamento, nuove tutele e strumenti contro il ricatto. Il secondo tavolo è sulle «Politiche attive contro le nuove forme di precariato» e sarà coordinato da Sara Brogi e Matilde Rosati. Si prosegue poi con il tavolo guidato da Loredana Dragoni «Stesso lavoro, stessi diritti» che analizza le forme di contrasto alla logica dell’appalto a ribasso. E ancora quello dal titolo «Sviluppare il nuovo modello produttivo» con Marta Logli; quello sul terziario avanzato guidato da Ester Macrì; quello dal titolo «Riconoscere il lavoro della cura» di Silvia Andreini. E infine il tavolo coordinato da Maria Lucarini sul «Valore aggiunto della formazione».

"Sette tavoli su cui getteremo le basi per costruire la nostra proposta politica – conclude Fazio – Siamo un partito, non saremo mediatori ad oltranza e scegliamo una parte: quella che fonda la sua idea di sviluppo sui diritti, salario minimo e welfare universale, e che ambisce a elaborare strumenti di innovazione nell’organizzazione del lavoro investendo sul tempo libero con la settimana corta, per esempio. Vogliamo un partito coraggioso capace di esprimere un punto di vista chiaro sulla società".

Gli Stati generali del lavoro si terranno sabato 1° aprile dalle 9 alle 17 (con possibilità di pranzare) al Circolo Arci di Iolo in piazza Giuseppe Bianchini. Parteciperanno, tra gli altri, il segretario regionale del Pd Toscana Emiliano Fossi e il deputato eletto nel collegio di Prato Marco Furfaro. Le iscrizioni sono ancora aperte e occorre registrarsi a questo link: https://forms.gle/azgYfz4ttqDJCDez9