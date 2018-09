26.09.2018 h 09:53 commenti

Il patrimonio tessile protagonista di una due giorni al Museo del Tessuto

Oggi e domani incontri e workshop con Createx – Texile Heritage inspiring creatives. In Italia solo cinque progetti approvati per celebrare l'anno europeo del patrimonio culturale

Il 2018 è l'anno europeo del patrimonio culturale e Prato, grazie al Museo del Tessuto, rientra a pieno titolo nelle attività promosse dalal Commissione Europea. Oggi 26 settembre e domani, nel complesso dell' ex Campolmi prende il via il progetto Createx – Texile Heritage inspiring creatives pensato per valorizzare il patrimonio tessile, ma con uno sguardo al futuro.

“I progetti – spiega il direttore del Museo Filippo Guarini – sono 29 tutti transnazionali, quelli italiani nella prima tranche sono cinque fra loro anche il nostro”.

Il progetto si snoda tra due percorsi collegati fra loro: l'attività di digitalizzazione del patrimonio tessile e una fase di sperimentazione. Nel primo caso si parte dal patrimonio conservato presso i territori partner, che condividono tutti una consolidata tradizione preindustriale e industriale tessile, oltre ad essere dotati di strutture museali deputate alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio espressione delle produzioni locali.

In questa attività verrà messa a frutto e diffusa in Europa l’importante esperienza acquisita dal Museo del Tessuto sul tema della digitalizzazione degli archivi tessili aziendali, che nell’ambito dell’altro progetto europeo in corso Creativewear (Programma MED – con capofila il Comune di Prato e il Museo del Tessuto partner) ha sviluppato il software di catalogazione Heritage Manager.

Nel secondo steep il patrimonio tessile è proposto come fonte di ispirazione per la creatività applicata e residenze creative.

In questa attività verranno organizzate per i giovani dei territori coinvolti diverse occasioni per conoscere il patrimonio tessile e reinterpretarlo in modo creativo come fonte di ispirazione per nuovi disegni e prodotti (tessuti, capi di abbigliamento, accessori, opere d’arte ecc.).

Previste, oltre a workshop aperti al pubblico e altre iniziative, una serie di 15 residenze creative che permetteranno ad altrettanti giovani designer ed artisti di visitare uno o più territori partner e sperimentare le loro capacità di reinterpretazione del patrimonio tessile. I lavori realizzati dai ragazzi saranno oggetto di mostra e di e pubblicazione finali presso l’importante centro tessile di Lodz in Polonia.

