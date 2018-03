23.03.2018 h 13:11 commenti

Il patrimonio della rievocazione storica, un assaggio in palazzo Banci Buonamici

"Prato e la rievocazione storica... armi, assedi e bandiere" è il titolo dell'iniziativa del Comitato per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Regione Toscana. Il Gruppo di rievocazione storica di Montemurlo cerca persone da inserire tra i musici delle chiarine

E' in programma domani, sabato 24 marzo, ore 9,30 a Prato a palazzo Buonamici (via Ricasoli, 25) l'incontro “Prato e la rievocazione storica... armi, assedi e bandiere”, promosso dal Comitato per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Regione Toscana, con il patrocinio della Regione e dei Comuni della provincia di Prato. « L'appuntamento vuole essere un momento di confronto e dialogo tra le istituzioni locali (amministratori pubblici, dirigenti scolastici ecc…) e le associazioni pratesi sul tema delle opportunità che questo genere di manifestazioni possono portare al territorio - spiega la coordinatrice provinciale del Comitato, Tiziana Giagnoni, presidente del Gruppo di rievocazione storica di Montemurlo – Penso, ad esempio, al turismo che si lega bene agli eventi di rievocazione storica oppure alle collaborazioni con le istituzioni scolastiche. Noi a Montemurlo, ad esempio, oramai da tempo collaboriamo con l'istituto comprensivo “Margherita Hack” e il Liceo “Brunelleschi”, promuovendo nelle scuole corsi per sbandieratori. Ma le sinergie potrebbero essere davvero molteplici e tutte legate al filo della storia, alla conoscenza delle tradizioni e della cultura locale e, non ultima, della socializzazione ». Un confronto al quale per il Comune di Montemurlo prenderà parte l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero, che da sempre crede con forza nelle attività portate avanti dal Gruppo storico montemurlese. Oltre agli sbandieratori, che, anche i grazie ai corsi attivati nelle scuole, vantano giovani nuove leve, il Gruppo Storico di Montemurlo lancia un appello per cercare volontari da inserire nel gruppo dei musici delle chiarine:« Abbiamo gli sbandieratori, il gruppo delle danze storiche, ma ci mancano ragazzi per la componente musicale delle chiarine.- conclude Tiziana Giagnoni - Chiunque fosse interessato può scriverci alla nostra pagina Facebook “Gruppo storico Montemurlo».

