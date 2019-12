16.12.2019 h 18:37 commenti

Il "pasticcio" della strada chiusa a sei mesi dall'inaugurazione. La rabbia del sindaco: "Sono sconcertato"

Crepe sull'asfalto del braccio stradale che mette in comunicazione viale dell'Unione Europea con Montale e Agliana bypassando Montemurlo. La causa la mancanza dei giunti non messi dopo la modifica al risparmio del progetto



Ad appena sei mesi dall'inaugurazione, è stata chiusa al traffico via della Costituzione, il braccio stradale che mette in comunicazione viale dell'Unione Europea con Montale e Agliana bypassando Montemurlo. Lo hanno deciso pochi giorni fa i tecnici del Comune di Prato dopo che numerosi automobilisti hanno segnalato la presenza di vistose crepe sull'asfalto in corrispondenza dei due ponti che permettono il passaggio sui corsi d'acqua Agna e Mendalcione.

Come è possibile che un'opera nuova presenti già problemi tali da comportare l'immediato stop al suo utilizzo? La risposta è tanto semplice quanto sconcertante: mancano i giunti di dilatazione che permettono di ammortizzare i movimenti e le vibrazioni di ciascun ponte. Sia chiaro, secondo gli esperti non ci sono problemi di staticità delle due strutture. Semplicemente l'assenza dei giunti provoca l'avvallamento dell'asfalto nel momento in cui, tra una stagione e un'altra, il ponte si muove per gli assestamenti dovuti alla temperatura.

Tale accorgimento tecnico non è stato previsto sin dall'inizio perché, avendo meno risorse economiche a disposizione del previsto, a causa di un protocollo d'intesa tra enti comunali e provinciali interessati all'opera disatteso da più parti, i tecnici del Comune sono stati costretti a ridimensionare il progetto a base di gara. Ne hanno fatto le spese proprio i giunti con la "promessa" di aggiungerli poi, fuori dall'appalto.

Un problema che il Comune conosceva perfettamente molto prima del provvedimento di chiusura della strada dato che ha già avviato la procedura tecnico-burocratica per aggiungere i giunti ai due ponti. L'asfalto, però, non ha aspettato i tempi burocratici e il problema è emerso in tutta la sua gravità.

Domani, 17 dicembre, gli uffici del Comune decideranno a quale ditta affidare l'intervento e sapranno con certezza i tempi di installazione. Se saranno brevi, la strada resterà chiusa fino ad allora. Altrimenti, sarà effettuata una gettata di asfalto a freddo per coprire le crepe in modo da riaprire la strada velocemente e in attesa dell'intervento.

Poteva essere evitata questa brutta figura rimandando l'inaugurazione della strada e la sua apertura al traffico solo dopo l'installazione dei giunti? Secondo il sindaco Biffoni sì, dato che non c'era alcuna fretta. "Sono sconcertato. - afferma il primo cittadino - Dopo dieci anni di attesa e tre di lavori, abbiamo inaugurato quella strada, tra l'altro dopo le elezioni e in piena estate. Non c'era alcuna fretta per quanto quell'arteria sia importante. Tra l'altro eravamo a poche settimane da agosto che come tutti sanno questo periodo comporta un netto abbattimento del traffico. Per cui potevamo aspettare ancora per eseguire tutti gli interventi necessari. Io faccio il sindaco, non il tecnico. Se i tecnici mi dicono che si può aprire al traffico mi fido. Ora individueremo cause e responsabilità di quanto accaduto".

Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, chiede tempi certi vista l'importanza della strada per il suo territorio: "Per noi la strada è molto importante, perché ci consente di deviare da Oste tutto il traffico, soprattutto pesante, diretto a Montale-Agliana. Per questo attendiamo al più presto aggiornamenti dal Comune di Prato e auspichiamo quanto prima la riapertura della strada e il regolare ripristino della circolazione nella massima sicurezza".