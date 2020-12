28.12.2020 h 11:48 commenti

Il parroco di Bonistallo nominato nuovo vicario generale della Diocesi di Pistoia

La nomina di don Cristiano D'Angelo è stata ufficializzata stamani dal vescovo Tardelli. Il mandato inizierà il prossimo 6 gennaio

Monsignor Fausto Tardelli ha nominato il nuovo vicario generale della Diocesi di Pistoia a cui appartengono i comuni pratesi di Poggio a Caiano, Carmignano e Montemurlo. E la nomina riguarda proprio la parte pratese della Diocesi: si tratta infatti di don Cristiano D'Angelo, parroco di San Francesco in Bonistallo e San Martino in Campo e di Artimino. Don Cristiano succede a don Patrizio Fabbri, vicario generale per il quinquennio 2016-2020, nominato parroco di San Biagio in Cascheri. Inizierà il suo mandato il 6 gennaio prossimo e lo affiancherà a quello di parroco di Bonistallo e di Artimino.

Nato a Pistoia il 25 agosto 1970, dopo gli studi al liceo scientifico Amedeo Duca d’Aosta di Pistoia, don Cristiano ha compiuto gli studi teologici alla facoltà teologica di Firenze. Nel 2001 ha conseguito la laurea in lettere e filosofia all’università degli studi di Firenze; nel 2006 ha conseguito la licenza in S. Scrittura al Pontificio Istituto Biblico a Roma e il dottorato alla facoltà teologica dell’Italia centrale nel 2017. A dispetto della sua giovane età, don Cristiano ha alle spalle una lunga carriera dentro la Diocesi pistoiese iniziata oltre 25 anni fa con l'ordinazione.

Ordinato presbitero nel Duomo di Pistoia il 17 settembre 1994 è stato vicerettore del seminario dal 1995 al 2001 e viceparroco della parrocchia di San Biagio a Casini dal 1994 al 1995.

Dal 1°gennaio 1996 è stato nominato parroco della parrocchia di San Francesco in Bonistallo; nel 2001 ha assunto l’incarico di Parroco di San martino in Campo e dal Febbraio 2019 della parrocchia dei SS. Maria e Leonardo in Artimino.

Dal 2001 al 2017 Ha ricoperto il ruolo di direttore dell’ufficio catechistico diocesano e dal 2008 al 2014 è stato incaricato regionale della Toscana per la Dottrina della fede, l’annuncio e la Catechesi (2008-2014).

Dal 2011 al 2012 è stato responsabile del servizio diocesano di pastorale giovanile diocesana.

Nel 2008 viene chiamato dall’allora vescovo di Pistoia mons. Mansueto Bianchi a svolgere il ruolo di vicario episcopale per la pastorale e nel 2016 è stato confermato nell’incarico dall’attuale vescovo monsignor Fausto Tardelli che quello stesso anno lo nomina canonico della cattedrale di Pistoia. Dal 2019 è anche direttore della Biblioteca Fabroniana di Pistoia e dell’Archivio Capitolare della Cattedrale.

"Ritengo - ha scritto monsignor Tardelli nella notifica inviata oggi - che don Cristiano sia persona preparata e adeguata da tutti i punti di vista per svolgere tale compito. La lunga esperienza di parroco e di vicario episcopale per la pastorale, favorirà sicuramente il suo servizio. Lo ringrazio sentitamente di aver accettato, un po' a fatica, quanto gli ho proposto. Invito tutta la diocesi e, primi fra tutti i presbiteri e i diaconi, a offrirgli piena ed affettuosa disponibilità".