Il Parlamento europeo frena l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola

Accolta la petizione dei comitati contrari al progetto secondo i quali il decreto legge su cui si basa la Via ministeriale per la nuova pista, è illegittimo perchè non conforme alla Direttiva 52 del 2014

Potrebbe arrivare dall'Europa l'arma vincente per affossare il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Peretola. Bruxelles, infatti, ha appena comunicato all'associazione Vas onlus, che con il coordinamento dei comitati per la salute della piana di Prato e Pistoia da anni si batte contro quest'opera, l'accoglimento della petizione 1.052 presentata nel 2017 contro il Dlgs 104/2017 in base al quale è stato emesso il decreto ministeriale di Via sull'aeroporto. Secondo i cittadini il Dlgs 104 recepisce in modo "illegittimo e incoerente" la Direttiva Ue 52/2014. E se è illegittima la norma, sono illegittimi anche i relativi atti e quindi anche la Via su Peretola.

Nella lettera inviata lo scorso 11 giugno al presidente dell'associazione Vas, Gianfranco Ciulli, la numero uno della commissione per le petizioni, Cecilia Wilkstrom annuncia che la questione sollevata sarà esaminata in ogni aspetto. Questo significa che la Commissione europea dovrà svolgere "un'indagine preliminare sul problema in base alle informazioni" presentate dall'associazione Vas. Non solo. Quanto sollevato nella petizione, sarà sottoposto per informazione anche alla commissione parlamentare per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Se, alla fine dell'indagine, la commissione europea ritenesse fondato quanto sostenuto dai comitati cittadini, si potrebbero aprire due scenari: la richiesta di modifica del decreto 104/2017 o una procedura d'infrazione verso l'Italia. In entrambi i casi la Via dell'aeroporto non sarebbe più valida perchè il suo presupporto normativo sarebbe ritenuto illegittimo e non rispondente alla direttiva europea 52/2014 che avrebbe dovuto recepire.

Secondo Gianfranco Ciulli, i costi di tale eventualità non ricadrebbero sui cittadini: "E’ palese - spiega - che in caso di nostra vittoria il decreto di Via dovrà essere ritirato, pena la procedura di infrazione con esborso economico da parte del nostro Paese, ma questa volta non a carico dei cittadini. Infatti in tempi non sospetti le Corte dei Conti di Roma e Firenze hanno ricevuto le nostre denunce con tutti i nomi che hanno avallato tali scelte e decisioni nonostante tutti fossero stati preventivamente edotti di quello che andavano approvando, dai Ministeri fino alle Commissioni locali. I nostri legali già si fregano le mani per possibili, quanto auspicabili Class Action collettive. Aspettiamo quindi fiduciosi l'esame documentale degli atti, sia da parte della Commissione UE, come dalle Commissioni del Parlamento UE citate nella lettera".

Tra l'altro la stessa lettera si chiude con l'impegno della presidente Wilkstrom a informare i promotori della petizione su ogni sviluppo della vicenda. Non resta che aspettare.

E.B.