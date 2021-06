16.06.2021 h 11:48 commenti

Il parco Riversibility si avvia alla conclusione dei lavori e avrà una gestione unica e organica

In fase di conclusione i cantieri sulla sponda sinistra del fiume mentre in via Firenze sarà realizzata una palestra all'aperto e una zona giochi inclusivi per i bambini. Chiuso il bando e ormai in assegnazione la "governance" del parco

Il parco fluviale Riversibility sarà una realtà concreta molto presto ed entro la prossima estate avrà anche una gestione unica ed organica. In questi giorni si stanno completando i lavori sulla sponda sinistra del Bisenzio con la riqualificazione della zona di via Amendola, la realizzazione di una piazzola al Cantiere e di uno spazio dedicato al fitness e ai giochi per i bambini in via Firenze davanti al bar Stadio.

Il punto sui cantieri è stato fatto questa mattina, 16 giugno, durante un sopralluogo delle commissioni 3 e 4.

“Sono tre aree – ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis – con funzioni diverse. In via Amendola è stata fatta una riqualificazione urbana, al Cantiere in accordo con i residenti, abbiamo pensato ad uno spazio dedicato all'associazionismo, mentre in via Firenze è stato modificato il progetto e optato, al posto del container, per uno spazio dedicato allo sport e ai bambini, con la realizzazione anche di giochi inclusivi”.

Riversibility, la cui progettazione risale al primo mandato Biffoni è finanziato con un contributo statale. “A fine agosto – ha spiegato Francesco Caporaso dirigente governo del territorio – presenteremo la rendicontazione e partirà anche la terza fase, quella relativa alla gestione. Stiamo assegnado la governance in modo da avere una visione e una comunicazione organica”.

Ecco il punto sugli interventi.

Riqualificazione via Amendola. All'ingresso della pista ciclabile è stato predisposto uno spazio panoramico con panchine e parcheggio delle biciclette, è stata potenziata l'illuminazione, è prevista anche l'installazione di un parapetto , mentre è già predisposto il collegamento per una videocamera di sorveglianza.

Piazzola Cantiere. Nel tratto di strada che collega via Ferrara con il ponte Datini verrà realizzato uno spazio dedicato alle associazioni con tre container, due per la socialità e uno come magazzino, sarà potenziata l'illuminazione e installata una telecamera di videosorveglianza. Al termine del cantiere, previsto per fine luglio, verrà anche risistemata la strada che però non verrà asfaltata.

Via Firenze. E' prevista un'area fitness e uno spazio giochi per i bambini. I lavori termineranno entro la metà del mese di luglio.

