Il parco fluviale torna a rianimarsi in vista dell'estate: riapre “Street Good - Petrino”

Da domani lo spazio di viale della Repubblica sarà di nuovo fruibile. Il 1 giugno toccherà al Lato B – Beach Club in viale Galilei e il 3 all'Anfiteatro di Santa Lucia. I tre punti fanno parte del progetto Riversibility ideato dal Comune di Prato

Torna a rianimarsi, in vista dell'estate, il parco fluviale lungo il Bisenzio. Domani, venerdì 26 maggio dalle 18, riapre “Street Good - Petrino” lo spazio dei container rossi nei pressi di Ponte Petrino, in viale della Repubblica. Lo spazio, già aperto dal qualche settimana per il delivery, torna a essere pienamente fruibile anche per la consumazione sul posto. Il programma dello spazio prevede anche iniziative di intrattenimento e animazione: tutti i martedì sera dalle 21 è prevista la rassegna Swing summer night a cura dell'associazione Swing in up, con djset e live set di Boogie Woogie e Lindy Hop. Il giovedì pomeriggio dalle 17 attività dedicate ai bambini e alle famiglie in collaborazione con la Città del Sole, il sabato musica anni 70-80-90. I container del Petrino, fanno parte del progetto Riversibility ideato dal Comune di Prato e gestito in concessione dall'Ati Duetto20 – Fonderia Cultart, al fine di valorizzare le sponde del Bisenzio. Street Good e il primo spazio ad essere riaperto per la stagione estiva 2023: a breve infatti seguiranno le aperture del Lato B – Beach Club (viale Galilei) in programma giovedì 1 giugno, e dell'Anfiteatro di Santa Lucia, che riaprirà invece sabato 3 giugno.

