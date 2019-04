15.04.2019 h 15:29 commenti

Il parco del Bargo ospiterà la nuova caserma dei carabinieri di Poggio: oggi sopralluogo del Demanio

Il grande storico immobile che si trova lungo la regionale 66 potrebbe ospitare anche la Casa delle associazioni. La ristrutturazione sarebbe quindi divisa a metà tra Stato e Comune

Prende corpo l'ipotesi di realizzare la nuova caserma dei carabinieri di Poggio a Caiano negli immobili del Demanio all'ingresso del parco del Bargo sul lato che si affaccia lungo la regionale 66. Questa mattina, 15 aprile, c'è stato un sopralluogo dei tecnici statali e del Comune, alla presenza del sindaco Francesco Puggelli e del maggiore Lorenzo Pecorella, comandante della compagnia dei carabinieri di Prato.

Si tratta della seconda verifica sul campo da parte degli esperti. La prima risale a circa un anno fa.



Ovviamente il nodo più grande da sciogliere per centrare l'obiettivo, è trovare i soldi per recuperare lo storico edificio che nel corso degli anni è stato utilizzato da molte associazioni di volontariato poggese come il comitato anziani, la filarmonica Giuseppe Verdi e la Vab.

L'idea del sindaco Puggelli sul recupero dell'area all'ombra del Bargo, punta proprio a valorizzare questa presenza civica oltre a dare una sede dignitosa ai carabinieri, ora in affitto in via Italia 61.



La proposta fatta al Demanio è quella di dividere in due il grande immobile. La parte più vicina al parcheggio lungo la regionale 66 resterebbe allo Stato e una volta ristrutturata potrebbe ospitare la stazione dei carabinieri di Poggio; l'altra, assieme a tutto il parco, diventerebbe di proprietà del Comune che la ristrutturerebbe per farne la sede della Casa delle associazioni oltre che del Comitato anziani.

La soluzione messa sul piatto da Puggelli permetterebbe di recuperare un immobile storico di un migliaio di metri quadrati senza gravare troppo nè sulle casse del Comune nè su quelle dello Stato, con il duplice obiettivo di dare ai carabinieri una caserma di proprietà più grande e funzionale rispetto all'attuale e al mondo del volontariato una sede operativa all'altezza del vivace attivismo che lo contraddistingue. Difficile fare una stima precisa in questo momento, ma il costo della ristrutturazione dovrebbe aggirarsi attorno a un milione di euro.

La risposta del Demanio dovrebbe arrivare entro qualche settimana. Burocrazia permettendo.