01.07.2019 h 18:20 commenti

Il parcheggio per i camper deve aspettare: il Tar sospende i lavori per l'area di Paperino

I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta del Consorzio Macrolotto 2 che punta a lasciare quel piazzale a parcheggio pubblico per "valorizzare" il lotto commerciale previsto accanto

Doveva essere pronta per l'inizio del 2020 l'area camper che il Comune ha deciso di realizzare nel piazzale tra via Lille e via Aldo Moro a Paperino, ma di certo, ad ora, in quella data ci sarà solo l'udienza al Tar della Toscana sul merito del ricorso presentato dal consorzio Macrolotto 2 per lasciare quell'area a parcheggio pubblico. I camperisti quindi, dovranno attendere ancora prima di avere un luogo per la sosta prolungata dei propri mezzi anche perchè il consorzio ha ottenuto dal Tar la sospensiva dei lavori di trasformazione. In sostanza è tutto fermo. Bisognerà aspettare la decisione del Tar una volta che avrà ascoltato le ragioni dei due contendenti: Comune di Prato da parte e Consorzio Macrolotto 2 dall'altra.

I lottizzanti ritengono che l'eliminazione del parcheggio pubblico, previsto nel piano di lottizzazione approvato dal Consiglio comunale nel giugno del 2017 e oggetto di una specifica convenzione il mese successivo, pregiudichi l'appetibilità del lotto accanto su cui è prevista un'edificazione commerciale. Il Comune da parte sua ritiene prevalente l'interesse pubblico e sottolinea che gli standard urbanistici del lotto commerciale non possa far conto sul terreno comunale.

Al giudice decidere chi ha ragione, ma nel frattempo l'area non si tocca per evitare di creare danni a terzi.

Fortunatamente Consiag Servizi Comuni, a cui verrebbe affidata l'area, non aveva ancora iniziato la "campagna abbonamenti", ma semplicemente preso contatti con molti camperisti interessati a metter radici a Paperino. Dovranno aspettare ancora e intanto guardarsi attorno