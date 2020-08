22.08.2020 h 08:17 commenti

Il parcheggio di Oste si rifà il look, approvato il progetto di fattibilità. Investimento di 70mila euro

Nell'area fra via della Viaccia, via Pistoiese, e via Primo Maggio verrà completamente risistemata, previsto anche il rifacimento dell' illuminazione e la creazione di zone verdi . Il costo complessivo del lavoro è di 70 mila euro finanziato per circa 40 mila euro grazie al contributo della Regione Toscana

Partiranno a breve i lavori di riqualificazione del parcheggio pubblico presente a Oste tra via della Viaccia, via Pistoiese e via Primo Maggio. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità. che prevede la sistemazione dell’ampia area a parcheggio (oggi priva della delimitazione degli stalli di sosta), di spazi verdi e di un'illuminazione adeguata che copra tutta la piazza. Sui lati sarà creata una barriera verde, una fascia alberata che farà da filtro con le tre principali direttrici di traffico che delimitano lo spazio: via Pistoiese, via della Viaccia e via Primo maggio. Il progetto prevede anche la suddivisione degli stalli di sosta e la realizzazione di aiole alberate che consentano l’ombreggiamento della sosta sulla piazza. Saranno installati nuovi fari per coprire tutta l'area della piazza e creata un' area pedonale protetta a servizio degli esercizi commerciali.

"Un intervento molto importante di riqualificazione degli spazi urbani che dimostra l'attenzione dell'amministrazione per la frazione di Oste e la sua valorizzazione - spiega il sindaco Simone Calamai .In questo modo la piazza sarà più ordinata e assumerà una precisa identità. Le barriere verdi inoltre contribuiranno a ridurre l'impatto dell'inquinamento in una zona sempre molto trafficata".

Il costo complessivo del lavoro è di 70 mila euro finanziato per circa 40 mila euro grazie al contributo della Regione Toscana Bando Spazi Urbani 2019 e per i restanti 30 mila euro con fondi propri dell'ente.

Intanto sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato la centralissima via Oste. Anche sul fronte della cura del verde a Montemurlo non sono mai fermati di interventi di sistemazione di giardini e aiuole. Nelle settimane scorse sono stati piantumati nuovi alberi nelle aiuole nei pressi del parcheggio di via Micca a Bagnolo, di fronte alla scuola primaria. Più bello anche lo spartitraffico creato tra via della Rocca e via Contardi, dove il Comune ha piantato nuovi alberi e piante fiorite. Naturalmente l'aiuola è stata dotata di impianto d'irrigazione, affinché le essenze possano attecchire e affrontare il caldo periodo estivo. Anche il giardino interno alla limonaia di Villa Giamari (piazza don Milani, 1), dove ha sede la biblioteca “Della Fonte” e lo spazio gioco “Il Libro parlante”, si è rifatto il look. Il Comune ha provveduto a sistemare lo spazio ed ha creato angoli verdi e profumati, utilizzando le piante della macchia mediterranea. Infine, lungo la pista ciclo-pedonale tra via Palermo e via Popolesco sono stati piantati alberi ad alto fusto, oleandri e una siepe per rendere il percorso più bello e più verde.







Edizioni locali collegate: Montemurlo

