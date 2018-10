16.10.2018 h 11:51 commenti

Lavoro, il Panificio Toscano assume tutti i 120 soci della Cooperativa Giano

Ottanta lavorano nello stabilimento di Prato, tutti sono stati inquadrati con il contratto nazionale dei panificatori. L'amministratore delegato Fortunati Rossi: "Una scelta controtendenza, abbiamo mantenuto le promesse fatte"

Dal 1 ottobre tutti i 120 soci lavoratori della Cooperativa Giano sono stati assunti dal Panificio Toscano: 80 lavorano nello stabilimento di Vannucchi a Prato, che si aggiungono ai 40 dipendenti dello storico panificio fondato nel 1965.

“L’assunzione – ha spiegato l’amministratore delegato Franco Fortunati Rossi – è una scelta strategica, lo avevamo annunciato all’inizio dell’estate e abbiamo mantenuto la promessa. I lavoratori sono stati inquadrati con il contratto di panificatori dell’artigianato, visto che siamo un’ azienda iscritta a Cna”.

Una trattativa che è durata quasi un anno ed è stata contraddistinta anche da scontri, soprattutto a Prato dove per tre volte alcuni lavoratori sostenuti dal sindacato Si Cobas hanno bloccato l’uscita delle merci dalla sede produttiva. “Abbiamo avuto incontri con Cgil, e Uil – continua Rossi – con cui abbiamo anche deciso di continuare il percorso di revisione delle singole posizioni concordato fra sindacato e Cooperativa. Entro giugno 2019 tutte le posizioni saranno analizzate”.

Restano esclusi dall’assunzione i due soci dello stabilimento di Collesalvetti, la sentenza del tribunale di Livorno è prevista per il 31 ottobre, in quanto al momento dell’assunzione non rientravano nell’organico dei soci lavoratori.

La scelta di portare all’interno la forza lavoro, è stata anche apprezzata dai clienti del panificio “Le aziende per cui lavoriamo – continua l’amministratore delegato – sono molto sensibili alle questioni etiche e di rispetto dei lavoratori, questa nostra scelta, quindi, è stata accolta con favore, anche se non abbiamo nulla di rimproverare alla Cooperativa che ha sempre agito nel rispetto della legge”.

La Cooperativa Giano sulla carta esiste ancora, ma di fatto è stata svuotata di tutti i suoi soci lavoratori che hanno deciso di accogliere la proposta del Panificio Toscano, un’ azienda con un fatturato di 15 milioni di euro che nello stabilimento pratese produce 100 quintali di pane al giorno destinati alla grande distribuzione. Tra i 120 assunti la maggioranza ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato, una piccola parte, invece, resta con contratto stagionale pensato per coprire i picchi di produzione (prassi già in uso nella Cooperativa).

L’operazione di assunzione è avvenuta con la collaborazione di Cna. “La scelta del Panificio Toscano – ha spiegato Francesco Bigagli funzionario dell’Associazione – è un esempio per molte aziende: in tempi di crisi si tende a esternalizzare i contratti lavoratori, qui invece, si parla di 120 assunzioni”.







