04.02.2023 h 18:32 commenti

Il Panificio Toscano applicherà ai dipendenti il contratto industriale, previsti aumenti

L'annuncio dato dal sindacato Si Cobas che da quattro anni portava avanti la vertenza a sostegno dei lavoratori

L'azienda Panificio Toscano, che conta oltre 100 addetti con lo stabilimento principale a Prato e un altro a Collesalvetti (Livorno), applicherà ai propri dipendenti il contratto nazionale per i panifici industriali, che prevede "aumenti di stipendio dai 150 ai 350 euro lordi mensili". Lo rende noto il sindacato Si Cobas ricordando che la scelta della proprietà arriva dopo oltre quattro anni di battaglia sindacale e oltre 20 scioperi portati avanti da alcuni lavoratori insieme proprio a Si Cobas per rivendicare l'applicazione del giusto contratto. Una vertenza, ricorda una nota, passata anche da due verbali dell'ispettorato del Lavoro e proseguita nelle aule dei tribunali. Per Sarah Caudiero e Luca Toscano del Si Cobas "si tratta di un altra importantissima vittoria del sindacato che fa seguito all'assunzione diretta di tutti i lavoratori precedentemente in appalto delle cooperative del 2018 e all'eliminazione dell'utilizzo del Ccnl multiservizi pulizie prima applicato ad una parte dei lavoratori. Mentre restiamo in attesa della definizione dei livelli di inquadramento che verranno riconosciuti dall'azienda ai lavoratori, anche questa volta possiamo dirlo: la lotta paga".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus