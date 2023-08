09.08.2023 h 14:03 commenti

Il palazzetto di Poggio a Caiano non è a norma, il sindaco firma l'ordinanza di chiusura

Imprevista tegola sul mondo sportivo cittadino. Il problema, secondo quanto accertato dall'amministrazione, è la mancata verifica di stabilità che risale a 20 anni fa. Saranno necessari importanti lavori di adeguamento

Tegola imprevista sul mondo sportivo di Poggio a Caiano. Il sindaco Riccardo Palandri firmerà, fra pochi giorni, un’ordinanza di chiusura del palazzetto dello sport di viale Galilei. Il Pala Pacetti è risultato, infatti, non a norma: manca la verifica di staticità.

L’anomalia è emersa durante i lavori preparatori fatti dall'amministrazione comunale in vista della gara per l’affidamento di gestione del palasport. “L’ultimo certificato della prova di staticità del palazzetto a oggi in nostro possesso risale al 2003 – spiega l’assessore allo sport Piero Baroncelli -. Ora ci troviamo davanti a un grosso problema che cercheremo di risolvere nel minor tempo possibile per rendere di nuovo agibile la struttura”.

Adesso ci saranno da fare accertamenti e capire quali saranno le opere da eseguire, in seguito a questi risultati, per avere l'adeguamento del palasport. “Secondo una prima stima – aggiunge il sindaco Riccardo Palandri – si parla di alcune centinaia di migliaia di euro di spesa per far tornare il palazzetto fruibile a società sportive. Ai quali aggiungere, in un secondo momento, l’adeguamento per il pubblico".

Nella progettazione di adeguamento, rispettando le normative antincendio, all’ingresso del palazzetto dello sport dovrà essere realizzata una vasca di contenimento per l’acqua. Poi andrà realizzata la divisione dell’ingresso fra il pubblico e gli atleti e gli adeguamenti per gli spogliatoi e bagni che attualmente non contemplano quelli per i diversamente abili. L’amministrazione comunale come prima cosa provvederà a mettere in pratica un adeguamento della struttura per avere, in tempi brevi, la possibilità di permettere alle società sportive (nel frattempo avvisate della chiusura del palasport) di poter usufruire dell’immobile insieme anche agli alunni dell’asilo. In un secondo tempo, una volta ottenute le risorse necessarie per portare a termine gli adempimenti necessari, verranno eseguiti tutti gli adeguamenti al palazzetto dello sport così da renderlo nuovamente fruibile anche al pubblico.

Nel contempo l’amministrazione comunale si sta già adoperando per cercare di sopperire al disagio vissuto dalle associazioni interpellando tutti i Comuni limitrofi e gli assessorati preposti per cercare spazi nei palazzetti e nelle palestre. “Questo però – termina l’assessore Baroncelli - con grande difficoltà, vista la carenza di strutture nelle aree a noi vicine”.