05.03.2021 h 11:41 commenti

Il padrone ricoverato per il Covid, ci pensano i volontari Earth al gatto Teodoro

E' stata la vicina di casa a chiedere l'intervento dell'ambulanza veterinaria per il felino che era rimasto solo. L'operazione fatta con tutti i dispositivi di sicurezza anticontagio

Il dramma del Covid, indirettamente, può colpire anche gli animali. E' successo a Teodoro, un gatto persiano che dopo il ricovero urgente in ospedale del suo proprietario è rimasto solo in casa. Le condizioni dell'uomo, un 54enne pratese, si sono aggravate improvvisamente e così mentre era sull'ambulanza ha affidato alla vicina di casa Teodoro. La donna, quindi, ha avvisato i soccorritori dell'Ambulanza Veterinaria di Earth Prato. I volontari, ieri 4 marzo, sono quindi entrati nell'appartamento muniti di tutti i dispositivi di protezione e sono riusciti a recuperare il micio nascosto dietro una stufa a pellet, spaventato e spaesato visto che era solo da un giorno intero."Teodoro sta bene – racconta Cristiano Giannessi presidente provinciale Earth - temporaneamente è ospite della nostra sede associativa. E' molto spaventato ma, in circostanze del genere, è la normalità. E' stato un intervento delicato considerata la situazione sanitaria ma allo stesso tempo facile dal punto di vista organizzativo”Da domani Gianna Meoni, delegata del sindaco Biffoni per il benessere degli animali, accudirà personalmente Teodoro fino alle dimissioni del proprietario.