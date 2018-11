03.11.2018 h 13:29 commenti

Il padre della strategia 'rifiuti zero' Paul Connett a Montemurlo per un incontro sull'economia circolare

Lunedì 5 novembre, alle 17.30, si parla di riduzione dei rifiuti e riuso dei materiali in un incontro organizzato dall'Associazione italiana per il tessile riciclato e patrocinato dal Comune. Tra gli ospiti, oltre a vari politici, anche Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Enviromental Pirize

Ridurre i rifiuti grazie al riuso dei materiali e a soluzioni di design ispirate all'economia circolare: sarà lo studioso americano Paul Connett, che per primo ha teorizzato la strategia Rifiuti Zero, l'ospite dell'incontro in programma lunedì 5 novembre, alle 17.30, alla Sala Banti, in piazza della Libertà a Montemurlo. Un evento promosso da Astri, l'Associazione italiana per il tessile riciclato, e patrocinato dal Comune di Montemurlo. Insieme a Paul Connett ci sarà Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Enviromental Prize che equivale al Premio Nobel per l'Ambiente. Ercolini è anche presidente dell'associazione Zero Waste Europe e nelle scorse settimane, dopo essere stato contattato da Astri, ha conosciuto la realtà del tessile riciclato e dello straordinario lavoro di Prato. All'incontro, dal titolo "Rifiuti Zero: il tessile e la sfida dell'economia circolare", porteranno il proprio saluto il sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini e quello di Prato Matteo Biffoni, insieme all'assessore regionale all'Ambiente Federica Fratoni. Interverranno Andrea Cavicchi, presidente della sezione moda di Confindustria Toscana Nord, l'assessore allo sviliuppo economico del Comune di Prato Daniela Toccafondi, l'on. Giorgio Silli, la responsabile provinciale della Lega Patrizia Ovattoni e Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo consiliare regionale del Movimento 5 Stelle.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

