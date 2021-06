17.06.2021 h 10:42 commenti

Il Padiglione Gamberini e il Pecci uniti da un playground ispirato ai giochi antichi

La realizzazione sarà affidata, tramite bando, a professionisti e artisti che lavoreranno in stretta collaborazione con gli studenti degli istituti pratesi. Un progetto che ha una doppia valenza: artistica e sociale per combattere l'abbandono scolastico

a.a.

Il padiglione Gamberini e il “nuovo Pecci” oltre che dalla passerella interna, saranno collegati fra loro da un playground progettato artisti e professionisti in collaborazione con gli studenti delle primarie e delle medie, mentre per la realizzazione sarà affiancato dagli studenti delle scuole superiori.L'obiettivo, oltre che artistico è anche sociale in quanto il progetto Ciel'in Città è stato pensato contro l'abbandono scolastico. “Una programmazione in continuità con precedenti esperienze portate avanti negli ultimi anni dal Centro Pecci - spiega la direttrice- nella direzione di una sempre maggiore apertura del museo verso nuovi pubblici, e del recupero funzionale degli spazi museali, restituiti alla fruizione di bambini e ragazzi, come dimostra l'imminente riapertura delle aule didattiche".Il Pecci, insieme a un'associazione di Grosseto e una di Massa, ha vinto il bando nazionale, aggiudicandosi 70mila euro, entro novembre pubblicherà il bando per artisti che prevede la realizzazione del playground, partendo da uno studio dei giochi tradizionali., un'area che sarà visibile dalla nuova passerella progettata dal Maurice Nio .L'amministrazione comunale provvederà a mettere l'area in sicurezza, ora utilizzata anche come spazio carico scarico per gli allestimenti delle mostre. Il nuovo spazio verrà utilizzato per i laboratori con le scuole, ma sarà anche a disposizione della città per momenti di socialità e di incontri.Il progetto prevede anche un intervento a Officina Giovani. “Ciel in città – ha spiegato l'assessore alla cultura- è la dimostrazione che il museo è per definizione un bene pubblico, anzi un bene comune, che trova la sua ragione d'essere in primo luogo nella relazione con il territorio e nelle collaborazione con soggetti diversi".