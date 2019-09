07.09.2019 h 08:01 commenti

Il nuovo vescovo Giovanni fa il suo ingresso a Prato: gli orari e il programma della cerimonia

Dopo una prima sosta in piazza delle Carceri monsignor Nerbini andrà a piedi fino in piazza Duomo dove sarà celebrata la messa all'aperto. Ospite d'onore l'arcivescovo di Firenze Betori

Monsignor Giovanni Nerbini, nuovo vescovo di Prato, farà oggi, sabato 7 settembre, il solenne ingresso in diocesi. Sostituisce l'attuale vescovo, Franco Agostinelli, che lascia per raggiunti limiti di età. Monsignor Nerbini sarà il quarto vescovo residenziale di Prato, dopo Pietro Fiordelli, Gastone Simoni e, appunto, Franco Agostinelli.

Per l'occasione è stato messo a punto un ricco cerimoniale, che prevede anche la chiusura di alcune strade del centro. Prima di arrivare in piazza Duomo, dove nel pomeriggio è prevista la celebrazione della messa di ingresso in diocesi, sono previste due tappe di avvicinamento. La prima è alle 16,30 al Centro Pecci, porta di accesso alla città per chi viene da Firenze, come il fiesolano monsignor Nerbini. Qui ad attenderlo per dargli il primo benvenuto a Prato ci saranno il vicario ad omnia monsignor Nedo Mannucci e il vice sindaco Luigi Biancalani. Nerbini poi verrà accompagnato in auto in centro preceduto da agenti della Municipale.

La seconda tappa è alle 17 in piazza Santa Maria delle Carceri, dove è prevista una animazione curata dalla Pastorale giovanile e dai ragazzi degli oratori. È il momento di un primo saluto del sindaco Matteo Biffoni e anche della preghiera. Monsignor Nerbini entrerà nella basilica delle Carceri per un omaggio a Maria e per incontrare i malati e i rappresentanti delle comunità straniere presenti a Prato. Da qui il percorso verso la cattedrale è a piedi: via San Bonaventura, piazza San Francesco, via Ricasoli, piazza del Comune, corso Mazzoni e poi piazza Duomo. La messa solenne infatti viene celebrata in piazza, con l’altare sistemato sul sagrato della cattedrale. Sono presenti i vescovi della Toscana. L’inizio di questo momento è alle ore 18.

La prima parte della celebrazione è presieduta dall’arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori. Dopo il passaggio di consegne del bastone pastorale dal cardinale ad Agostinelli e da questo al suo successore Nerbini, sarà il nuovo vescovo a presiedere la messa solenne. Al termine della messa monsignor Nerbini, accompagnato dal cardinale Betori e da monsignor Agostinelli si recherà in duomo per rendere omaggio al Sacro Cingolo mariano, esposto nella sua cappella fin dalla mattina.

La prima ostensione della preziosa reliquia mariana sarà officiata dal vescovo Giovanni la sera di domani, 8 settembre, alla conclusione del corteggio storico.

Tutti possono partecipare alla messa di ingresso del vescovo Giovanni. Piazza Duomo si aprirà alle 16,15 – con accesso da largo Carducci – per far entrare i fedeli che vogliono assistere alla celebrazione. Sono previsti anche dei posti a sedere, sia in tribuna – la stessa solitamente usata per il corteggio – , con ingresso da via Magnolfi, sia sulle sedie davanti al sagrato, con accesso da largo Carducci. Ogni parrocchia avrà dei posti a disposizione per i propri fedeli. In questa zona si può entrare soltanto se muniti di biglietto. Mentre il resto della piazza è naturalmente aperto a tutti. È prevista l’installazione di un maxischermo, posizionato vicino all’imbocco con via Firenzuola.

Per l’arrivo del nuovo vescovo piazza Santa Maria delle Carceri e le aree limitrofe saranno allestite secondo le norme antiterrorismo.