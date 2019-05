22.05.2019 h 18:02 commenti

Il nuovo vescovo farà ingresso in città il 7 settembre, doppia festa per i pratesi

Sarà monsignor Nerbini quindi a officiare le celebrazioni per l'8 settembre e l'Ostensione della Sacra Cintola

Il nuovo vescovo di Prato farà il suo ingresso in città il prossimo 7 settembre. Sarà quindi una festa nella festa per Prato perché il giorno scelto è la vigilia della data più significativa per la tradizione cattolica e laica della città, la Madonna della Fiera, l'8 settembre. Sarà quindi Giovanni Nerbini ad affacciarsi dal Duomo per l'Ostensione della sacra cintola di Maria subito dopo il corteggio. Da capire se al suo fianco ci sarà anche Franco Agostinelli che lascia per raggiunti limiti di età. Proprio da quel pulpito e in quella data, Agostinelli ha annunciato il suo addio ai pratesi. Un luogo simbolo per il "passaggio del testimone". L'ordinazione episcopale del parroco di Rignano si terrà il 30 giugno a Fiesole dove Nerbini è vicario generale. Quando arriverà a Prato troverà la città addobbata a festa non solo per l'8 settembre e per il suo ingresso, ma anche per i tanti eventi che si susseguono in quei giorni in occasione del Settembre pratese. Le due date, ordinazione e arrivo in città, sono state decise nella conferenza episcopale in corso a Roma in cui sono presenti sia Agostinelli che Nerbini.

