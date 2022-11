11.11.2022 h 14:50 commenti

Il nuovo teatro a Montemurlo pronto fra quattro anni, la sala Banti torna ad essere uno spazio polivalente

Sorgerà a Oste all'interno del nuovo quartiere progettato dopo l'abbattimento della Fabbrica rossa. Accoglierà 300 spettatori, ci sarà la platea e i palchi ma anche sale per le prove. In arrivo anche una programmazione legata ai concerti

Un nuovo teatro da 300 posti con platea e palchi, sale prove e polivalenti. Entro giugno 2026 il nuovo teatro di Montemurlo sarà inaugurato nel centro di Oste grazie a un finanziamento ministeriale di rigenerazione urbana legato alla nuova vita della Fabbrica rossa.

Nuova struttura che potrà accogliere una programmazione doppia, non solo legata al teatro ma anche alla musica con un cartellone dedicato ai concerti. "Siamo in fase di progettazione - ha spiegato il sindaco Simone Calamai - il costo previsto è di 3,5 milioni di euro e prevede anche un parcheggio e alcuni spazi polivalenti tra il foyer e la sala". Nuova vita anche per la sala Banti che potrebbe tornare ad ospitare le proiezioni cinematografiche e accogliere gli spettacoli di teatro amatoriale. "Avremo quindi a disposizione uno spazio molto duttile con 200 posti nel centro di Montemurlo, ma anche una nuova struttura che potrà ospitare anche spettacoli ancora più importanti di quelli che abbiamo in programmazione ora. Alla Banti infatti, abbiamo una capienza ristretta che non ci permette di mettere in programmazione alcuni tipi di spettacolo".

