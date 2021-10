Il reparto di oncologia nella nuova palazzina dell'ospedale Santo Stefano sarà intitolato a Angelo Di Leo. Ad annunciarlo Giovannella Pitigliani, presidente della Fondazione Pitagliani in occasione della presentazione del libro "A proposito di The Place – Una Collezione d'arte contemporanea" dedicato all'oncologo scomparso tre mesi fa a 58 anni. "Proprio lui aveva contribuito a progettarlo e ci dispiace tantissimo che non sia lì per l'inaugurazione - spiega Pitigliani - Con Di Leo è nata una collaborazione fin dal suo arrivo a Prato e grazie a lui siamo riusciti a realizzare il nostro sogno di creare un centro di ricerca, perchè senza la ricerca non si può curare il cancro".

Il libro edito da da Gli Ori Editori Contemporanei raccoglie immagini e appunti dell’oncologo che oltre alla medicina, aveva come passione l'arte contemporanea

Domani, 6 ottobre alle 18 il Salone Consiliare del Palazzo Comunale di Prato ospiterà la presentazione del libro organizzata dal Rotary Club Filippo Lippi. "E' un onore per me e per tutti i soci - ha sottolineato il presidente Maurizio Niccoli - omaggiare la figura di Angelo Di Leo con questo evento. In questo libro sono ben evidenziate le doti umane e morali di una persona a dir poco eccezionale"

Il ricavato del libro sarà devoluto alla Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori che accompagna e sostiene ormai da molti anni la ricerca in campo oncologico e la cura del paziente.

"Angelo Di Leo ha dedicato la sua vita alla medicina e anche al nostro territorio, un luogo in cui ha deciso di realizzare qualcosa di veramente importante, insieme alla Fondazione Pitigliani, il centro oncologico di cura e ricerca - afferma l'assessore alla cultura Simone Mangani - Leggendo questo libro emerge però anche la passione per l'arte contemporanea in una sorta di testamento spirituale".