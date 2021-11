29.11.2021 h 14:22 commenti

Il nuovo polo scolastico Pier Cironi prende forma: ecco come sarà

Prevede tre edifici inclusivi; la scuola media, la primaria e una palestra con un campo di pallavolo. Pronto il progetto, ora servono i finanziamenti, nel frattempo alunni, famiglie, docenti e cittadini hanno sei mesi di tempo per avanzare proposte da inserire in quello definitivo

Il nuovo polo scolastico Pier Cironi è una realtà, al meno per quanto riguarda la progettazione.

Il progetto, approvato dalla giunta, ma ancora senza finanziamento, è stato presentato questa mattina 29 novembre in contemporanea con il lanciato del processo partecipativo per studenti, genitori , docenti e residenti della zona con l'obiettivo di raccogliere suggerimenti che potranno essere inserite in fase di progetto definitivo.





I due edifici scolastici saranno realizzati nell'ottica della didattica inclusiva, quindi, con spazi all'aperto, per le medie è stata pensata anche una terrazza dove poter tenere le lezioni, laboratori modulari, con pareti che si possono spostare e soprattutto molta luce. Tra le novità per la scuola elementare, progettata per 520 alunni, anche la biblioteca diffusa. Il percorso durerà fino a maggio intanto una rappresentanza degli studenti delle medie e della scuola primaria si sono confrontati con i progettisti che hanno illustrato il nuovo plesso. "Sono tre edifici completamente integrati fra loro e uniti da portici - ha sottolineato Daniele Ragone dello studio Settanta7 che ha vinto l'appalto - realizzati con materiali a secco che quindi no prevedono utilizzo di scavatori e altri mezzi impattanti. Oltre all'edifico per le medie e le primarie, entrambi di due piani e la presenza di molte finestre, è prevista una palestra, a disposizione anche del quartiere, che avrà un ingresso a parte e un campo di pallavolo".

"Con il progetto partecipativo - ha sottolineato Rita Gaeta dirigente scolastica Ic Pier Cironi - vogliamo coinvolgere in modo attivo chi dovrà usufruire di questi spazi. Nei prossimi mesi organizzeremo degli incontri, anche con la cittadinanza, per raccogliere idee e proposte"

Intanto, i bambini delle scuola primaria hanno già iniziato a fare proposte; dalle aule più grandi, al campo di calcio fino a un giardino enorme.

"Ascoltare la voce degli studenti - ha sottolineato l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi - è fondamentale per capire le loro esigenze, ma anche per motivare eventualmente i no alle richieste". Per i tempi di realizzazione non ci sono certezze, tutto dipende dalla capacità dell'amministrazione di riuscire a reperire risorse. Il progetto comunque è già stato approvato dalla giunta e prevede l'abbattimento dell'attuale scuola.

alessandra agrati