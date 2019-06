Il primo consiglio comunale del secondo mandato di Matteo Biffoni a sindaco di Prato, che si è tenuto questo pomeriggio 27 giugno, sarà ricordato per i lunghi applausi e per il caldo torrido che ha calmato l'entusiasmo dei consiglieri e in certi casi condizionato pesantemente il dress code.Il primo infinito batter di mani e' scattato dopo l'inno di Mameli, cantato a voce alta da tutto il consiglio subito dopo l'appello.Il secondo è arrivato dopo il giuramento sulla Costituzione del confermato primo cittadino a cui si è aggiunta un'ovazione partita dai banchi della maggioranza e dal pubblico. Il terzo lungo applauso e'stato indirizzato a Gabriele Alberti del Pd subito dopo la sua elezione a presidente del Consiglio comunale. Il primo abbraccio e'stato per la collega Monia Faltoni, uscita sconfitta dalla corsa per lo scranno più alto del Consiglio.

Dopo la stretta di mano con i gruppi d'opposizione, l'abbraccio al sindaco e a chi lo ha preceduto, Ilaria Santi, ora assessore all'Istruzione.

La seduta si è aperta con lo squillo delle chiarine del Corpo dei Valletti comunali e i rintocchi della Risorta, la campana civica di Palazzo Pretorio.





E' stata una giornata speciale anche per un altro consigliere dei Democratici, Marco Sapia scelto all'unanimità come capogruppo Pd.

A dispetto dei suoi 27 anni, è Marco Biagioni il consigliere anziano che ha aperto i lavori grazie al più alto numero di preferenze ottenute, 1.191.



Per la prima volta siedono in Consiglio comunale due cinesi, o meglio due italiani di origine cinese, Teresa Lin e Marco Wong. "Cerchiamo di rappresentare tutta la città in modo che sia un beneficio per tutti quanti" ha chiosato Wong.



E' un consiglio multietnico. Sui banchi dell'opposizone siede il romeno Claudio Stanasel della Lega che con i suoi 25 anni è il più giovane dell'opposizione (in assoluto è Lorenzo Tinagli del Pd) e che grazie a una valanga di preferenze personali, è stato eletto anche vicepresidente del Consiglio. Restiamo tra i banchi dell'opposizione. Il candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada promette un'opposizione senza sconti ma anche costruttiva: "Ci opporremo a tutto quello che secondo noi non fa il bene della città ma allo stesso tempo non faremo le barricate laddove ci fossero provvedimenti che sono in linea con le nostre idee e i nostri programmi".

Intanto c'è chi è già a lavoro. Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una mozione contro il divieto d'ingresso dei cani alle Cascine di Tavola: "E' un divieto di 20 anni fa. I cani ormai sono in quasi tutte le famiglie e quindi è giusto modificare questa ordinanza".

Complessivamente i consiglieri sono 32 di cui 20 per la maggioranza e 12 per l'opposizione. Ben 18 sono volti nuovi. Nominati assessori, Simone Mangani e Ilaria Santi hanno lasciato il posto in Consiglio ai primi dei non eletti Pd, Paola Tassi e Antonio Facchi.

Quarto e ultimo lungo applauso dell'assemblea quando nel suo discorso Matteo Biffoni ha ricordato il compianto padre Daniele che "lo ha fatto innamorare della politica. Manca dal 2001, ma so che, esattamente come cinque anni fa, anche oggi lui è contento".Dopo aver presentato la giunta e illustrato i punti principali del programma di governo, Biffoni ha ricordato ai consiglieri l'importanza del loro ruolo per dare risposte puntuali e complete ai cittadini: "Avete un ruolo fondamentale, perché la vostra presenza sul territorio è essenziale per farsi carico delle richieste, delle ansie, delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini che ci chiedono una risposta motivata, nel bene e nel male - ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni, che ha illustrato le linee programmatiche di mandato subito dopo aver giurato la lealtà alla Costituzione -. Auspico che il consiglio comunale tutto lavori con senso di collaborazione per il bene della città e della comunità di Prato, di cui quest'aula è la casa, con un confronto costruttivo affinché il programma di mandato venga realizzato nel rispetto della fiducia che i cittadini ripongono in noi".